La direcció del PSOE va resumir aquest divendres els anys de Govern de Mariano Rajoy com un "fracàs", tant en la qüestió territorial com en el model social, i va presentar al partit que lidera Pedro Sánchez com l ' "única alternativa" tot i que sense demanar una convocatòria electoral.

"no podem demanar un avançament electoral enmig d'aquesta crisi", va reconèixer en roda de premsa el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, qui va destacar que "no es donen les condicions per anteposar cap interès partidista "en aquest" moment "que viu la convivència a Espanya.

No obstant això, des de Ferraz, ha afirmat que al PSOE el" entrenament és permanent "per afrontar processos electorals fins al punt i que va dir que quan no hi ha comicis els organitzen ells de manera interna perquè són un "partit molt acostumat" a votar, ha fet broma.

Així, el dirigent socialista ha assegurat que van a exercir el seu paper de principal partit de l'oposició i "exigir" al Gobi erno que compleixi les seves obligacions. Segons la seva opinió, després de sis anys de Rajoy al capdavant de l'Executiu seves polítiques posen en evidència que "no està a l'altura del país que governa i de les necessitats" dels espanyols.

Sobre la "fractura "territorial, Ábalos ha subratllat que el PP va actuar en primer lloc com" agitador de la desafecció "de Catalunya amb Espanya i després ha estat" incapaç "de contenir l'auge de l'independentisme.

d'altra banda, ha assenyalat que la fractura social és conseqüència de l'acció de Rajoy que, per "inacció", és el que està darrere del "increment" de la desigualtat, precarietat i la pobresa.

En aquest sentit, Ábalos va carregar contra Rajoy perquè és "incapaç" de governar sense una majoria absoluta i sense poder imposar el seu model, "no saben ni què fer" ja que són "un Govern que només sap imposar". Així, ha remarcat que l'executiu és "incapaç d'establir acords i els que signen no els compleix – en al·lusió al subscrit d'investidura amb ciutadans- i altres ni ho intenten". Per això, entén que tenen la síndrome del govern "en funcions" que està "sempre a l'espera d'un moment electoral que li permeti sortir d'aquesta situació".

El 'número tres' del PSOE va indicar que amb aquestes polítiques de Rajoy "no cap la resignació" i com a socialistes es rebel·len, però ha alertat que "tampoc l'alternativa és la frustració" dels que "van venir a canviar-ho tot" (Podem i Ciutadans).

a Twitter, el PSOE ha difós les declaracions del seu secretari d'organització José Luis Ábalos sota el hashtag #RajoyEsFracaso amb què va ser Trending Topic a Espanya al costat d'altres com Diana Quer o la mort de Carmen Franco.