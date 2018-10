La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, ha informat avui l'inici del procés per ampliar la línia 11 de Metro de Madrid , després de l'aprovació per part del Consell de Govern d'una inversió de 3.129.161 euros.

Aquest pressupost permetrà redactar el projecte per portar el suburbà madrileny des de la Plaça El·líptica fins Conde de Casal. D'aquesta manera, el projecte haurà d'abordar l'estudi de l'actuació a través de l'anàlisi dels antecedents i condicionants existents, la tramitació ambiental i la redacció del mateix.

Es tracta d'un projecte de gran complexitat i especialització tècnica a causa de l'envergadura de l'obra i que, per tant, haurà de realitzar per un equip multidisciplinari i amb àmplia experiència en camps com la geologia, geotècnica, càlcul estructural, traçats ferroviaris i de metro, topografia, urbanisme, patrimoni, arqueologia, medi ambient, sorolls i vibracions i prevenció de riscos materials.

Així mateix, per dur a terme tots els estudis pertinents, serà necessari comptar amb els mitjans materials necessaris per a realitzar aixecaments topogràfics detallats de grans àrees, estudis geotècnics exhaustius que permetin analitzar i caracteritzar els terrenys pels quals discorrerà la traça o, per exemple, estudis hidrològics.

Un cop posats en marxa els mecanismes administratius per a la licitació del projecte s'estima que a finals de 2019 la redacció estarà conclosa i es doni llum verda als treballs d'ampliació amb la licitació de l'obra a principis del 2020.

gràcies a aquesta actuació es podrà dur a terme la prolongació de la línia 11 des de l'estació de Plaça El·líptica fins a l'estació de Comte de Casal, donant així resposta a una demanda històrica dels veïns, especialment dels de Carabanchel, però també dels habitants de la Fortuna de Leganés. Seran 6,5 quilòmetres de xarxa i permetrà enllaçar la línia 11 amb altres línies i estacions.