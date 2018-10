La reforma de la Llei Electoral i l'aprovació d'un nou sistema de finançament autonòmic són dos dels grans reptes que el president de Ciutadans, Albert Rivera, s'ha marcat per al 2018.

Rivera va fer balanç de l'any en una roda de premsa al Congrés dels Diputats, en què va marcar com a repte immediat l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat per a 2018, que depèn de que el Govern compleixi els seus compromisos i trobi altres socis que donin suport.

Va ??deixar clar que a Ciutadans "no barregem una cosa amb una altra" i l'increment de la seva força no implica que hagi de posar en risc l'estabilitat política i econòmica a Espanya.

no obstant això, sí que va subratllar que el Govern haurà d'anar complint els compromisos adquirits, que en aquests Pressupostos passen, per exemple, per incloure 500 milions d'euros per iniciar l'equiparació salarial entre Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

Ha precisat, en aquest sentit, que els 500 milió és han d'anar al capítol de salaris, no barrejats amb altres partides d'inversions o millores d'instal·lacions o de recursos, com està "intentant" el Govern.

A més, ha subratllat que algunes reformes "no costen un dur ", com la de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (Loreg) perquè sigui més proporcional i faciliti que les majories socials es tradueixin en majories parlamentàries.

l'efecte de la LOREG en aquest sentit s'ha vist a Catalunya, va subratllar, on la victòria de Ciutadans ha demostrat que no hi ha una majoria indepentista que, però, sí que compta amb una majoria absoluta en escons.

Rivera considera necessària una llei electoral que garanteixi més proporcionalitat en aquesta traducció de vots a escons, perquè al segle XXI els drets no poden recaure en els territoris sinó que han de poder ser exercits pels ciutadans.

Creu que 2018 ha de ser també el d'aprovació del nou model de finan ció autonòmica no només per la urgència d'ingressos per a les comunitats sinó perquè el sistema actual és "opac" i "obsolet".

En només tretze mesos de legislatura, Rivera considera que Ciutadans ha aconseguit imprimir un "gir "a les polítiques econòmiques i socials del PP, que abans feia retallades i pujava impostos, deixant a la cuneta a tres milions i mig de persones que van perdre el seu lloc en la classe mitjana.

El gir en la política fiscal es veurà amb un alleugeriment de la càrrega per a aquestes classes mitjanes si el Govern compleix els seus compromisos en els Pressupostos de 2018, va assegurar, al costat de nous drets com el complement salarial per a joves o l'ampliació del permís de paternitat. Entre els objectius pendents, regular la maternitat subrogada i tirar endavant el pacte educatiu.

On el PP més "arrossega els peus" és en matèria de regeneració democràtica, malgrat la qual cosa Ciutadans ha aconseguit tramitar una llei integral contra la corrupció que espera veure aprovada a la primavera i que inclou la supressió d'indults a condemnats per corrupció, la protecció de denunciants i la regulació dels lobbys i de les 'portes giratòries', entre altres mesures.

a més, Rivera va deixar clar que Ciutadans "seguirà batallant" per suprimir els aforaments dels polítics malgrat les resistències dels grans partits.

Ciutadans té en tramitació també una reforma de la llei que regula la Fiscalia General de l'Estat pendent de sotmetre al debat de presa en consideració per iniciar el seu camí parlamentari.

a l'horitzó hi ha també la reforma de la Constitució, en què Ciutadans no vol abordar només qüestions purament territorials sinó institucionals, per exemple la modificació del Senat perquè no sigui un "cementiri d'elefants".