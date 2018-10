El president de Ciutadans, Albert Rivera , ha reiterat aquest divendres la impossibilitat de formar un govern constitucionalista a Catalunya a causa del "enfonsament" del PP i del PSC ia la "maleïda" llei electoral que no és proporcional al traduir els vots en escons. Aquest enfonsament, va assegurar, és un símptoma de la "fi de cicle" del bipartidisme.

En fer balanç de l'any en roda de premsa al Congrés dels Diputats, Rivera ha subratllat que el desafiament independentista és el "principal problema "d'Espanya i el major repte a què s'enfronta des de l'intent de cop d'estat de 1981.

Considera que Ciutadans ha estat" a l'altura de les circumstàncies "i ha complert amb la seva promesa de guanyar en vots i en escons als separatistes, però a causa del "enfonsament" dels altres partits constitucionalistes ia la "maleïda" llei electoral no es pot formar un govern alternatiu a l'independentisme, que compta amb majoria absoluta d'escons.

< p> Rivera creu que aquest enfonsament és un símptoma més de la "fi de cicle" del bipartidisme, la "fi d'una etapa política" marcada per l'alternança del PP i del PSOE amb el suport de partits nacionalistes.

La present legislatura és "de transició entre el vell i el que està per venir", i cal veure-la com una "oportunitat" d'aprofitar des de l'oposició tota possibilitat d'emprendre canvis i reformes, però sabent que en molts àmbits hi ha un "bloqueig permanent" d'aquests dos grans partits.

PP i PSOE , va assegurar, en el "moment més decisiu han fallat" i no han tingut "ni força ni convenciment per estar a l'altura", impedint amb això que ara Inés Acostades pugui estar negociant un govern constitucionalista a Catalunya.

Es va mostrar convençut que "tard o d'hora" els independentistes intentaran formar govern i caldrà estar "molt atents" per si intenten de nou "trepitjar" els drets dels catalans.

Encara que mesos enrere Ciutadans va intentar impulsar una moció de censura contra el llavors president de la Generalitat, Carles Puigdemont, amb poques possibilitats de tirar endavant, Rivera va diferenciar aquella situació de la qual afrontaria Acostades en cas de sotmetre a una investidura.

en aquell moment , reco RDO, el PDECat s'estava trencant amb diverses dimissions i havia "alguna possibilitat" de tirar endavant aquesta moció, a la qual el PP i el PSC es van negar. Però ara els independentistes sumen 70 escons enfront dels 65 dels constitucionalistes, incloent aquí a Podem, que és "molt sumar".

La propera batalla de Ciutadans serà intentar presidir la Mesa del Parlament de Catalunya, donada la seva victòria i que no podrà governar, i aspira a més a una "presència important" de partits constitucionalistes en aquest òrgan de govern de la Cambra que ha d'interpretar el Reglament.

Rivera ha alertat que "no és legítim "pretendre presidir un Parlament o un Govern estant imputat per la comissió de diversos delictes, entre ells malversació de fons públics o sedició. Per tant, ni Carles Puigdemont, ni Oriol Junqueras ni Carme Forcadell són el futur de Catalunya, no ja només per la seva situació processal sinó perquè políticament estan "inhabilitats".

Després de l'enfonsament del bipartidisme tradicional, ni el populisme ni el nacionalisme poden ser l'alternativa, va assegurar.