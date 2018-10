L'any 2017 va a acabar d'aquí a poc i la revista 'Time' ja ha elaborat un rànquing amb les deu pitjors pel·lícules que s'han estrenat i s'han vist als cinemes al llarg del present exercici. Es tracta d'un llistat que esperen tots els espectadors cinematogràfics cada any, igual que el de millors pel·lícules.

Per a aquesta ocasió, no només es tenen en compte detalls com els beneficis que han deixat a la taquilla, sinó que també s'analitzen tots i cadascun dels detalls d'acció, trames, efectes especials o el guió establert per a cadascuna d'elles.

S'esperava molt d'aquestes pel·lícules que finalment, segons el parer d'aquesta revista, han estat les projeccions cinematogràfiques que pitjor han sortit parades. Són les següents:

1 – Emoji: La Pel·lícula

2 – El llibre secret d'Henry

3 – la cura del benestar

4 – Guerra de Papàs 2

5 – El ninot a la neu

6 – la Mòmia

7 – la Lliga de la Justícia

8 – la Casa

9 – Rei Artur: la llegenda d'Excalibur

10 – Ghost in the Shell: l'ànima de la màquina