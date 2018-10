La Guàrdia Civil ha detingut a Màlaga, Granada, Còrdova i Jaén a 22 persones pertanyents a una organització criminal dedicada al robatori i posterior venda de gossos de caça.

En el curs de l'operació, anomenada 'Canis petra', s'han practicat set registres domiciliaris a Granada capital, a la localitat granadina de Huélagos i al municipi malagueny de Cuevas de San Marcos.

Els agents han recuperat 42 gossos de diferents races i han intervingut 19 armes de foc de diferents calibres, abundant cartutxeria, 6 vials de substàncies anabolitzants que subministraven als animals, sis pots d'aplicació medicinal per a gossos, un aplicador / injector de microxips, 102 plantes de marihuana, diversos telèfons mòbils, ordinadors portàtils, quatre vehicles, diverses eines que utilitzaven per cometre els il·lícits penals i 2.000 euros en metàl·lic.

als detinguts se'ls acusa dels delictes de robatori, tràfic de drogues, contra la salut pública, tràfic d'armes, tinença il·lícita d'armes, furt i ús de vehicle a motor, falsificació de document oficial, receptació, blanqueig de capitals, danys, defraudació de fluids, contra l'Administració de Justícia, maltractament animal i contra la flora i la fauna.

Les investigacions es van iniciar al mes de març de l'any passat, quan els agents van tenir coneixement que s'havien comès en un curt període de temps diversos robatoris de gossos de caça en poblacions del nord de la província de Màlaga, com Coves de Sant Marc, Villanueva de Tapia i Villanueva del Trabuco, entre d'altres.

Continuant amb les investigacions, es va poder establir l'existència d'un grup criminal, perfectament estructurat i jerarquitzat que operava des de Granada i que estaria també actuant amb el mateix 'modus operandi' en altres províncies andaluses.

Fruit de les indagacions, la Guàrdia Civil va detectar a la localitat malaguenya de Cuevas de Sant Mar cs a un membre de l'organització perfectament integrat en l'àmbit de la caça que facilitava informació precisa sobre el tipus i nombre de gossos a sostreure, així com les mesures de seguretat existents en els llocs on es havien d'efectuar els robatoris, com ara habitatges habitats , masos i finques. Posteriorment, es traslladaven altres membres de l'organització a aquests llocs per cometre els robatoris.

Els agents van poder determinar que el grup criminal cometia altres tipus de delictes, com ara el tràfic de drogues, contra la salut pública, cultiu de marihuana i tràfic d'armes de foc, entre d'altres.

Els gossos sostrets eren oferts a potencials compradors, la majoria de les vegades abans de sostreure'ls, havent-se detectat també que alguns compradors realitzaven encàrrecs concrets, el que es pot denominar com 'robatoris per encàrrec'.

Durant el desenvolupament de l'operació, la Guàrdia Civil ha tingut coneixement que diverses persones residents a la localitat malaguenya de Villanueva d'Algaidas realitzaven caceres utilitzant arts prohibides, conservant d'aquesta manera les peces amb vida a fi de fer-les servir per a l'entrenament de gossos de raça Pitbull, els quals s'acarnissaven brutalment amb els animals salvatges, accions que gr ababan i difonien entre els seus coneguts. Per aquests fets han estat detingudes quatre persones, als quals se'ls imputen els delictes de maltractament animal i contra la flora i fauna.

La investigació ha estat portada a terme per l'Equip ROCA de la Companyia de la Guàrdia Civil d'Antequera, especialitzat en combatre els robatoris al camp, així com en explotacions agrícoles i ramaderes; recolzats per diferents Unitats de la Comandància de Màlaga, Granada i Algesires.

L'operatiu ha comptat amb l'assistència de tècnics pertanyents a estaments oficials com ara oficines comarcals agràries, veterinaris i centres d'acollida d'animals, així com d'empreses privades de subministrament d'aigua i electricitat, per a la certificació d'alguns dels delictes comesos.