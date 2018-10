Espanya va rebre 77,8 milions de turistes internacionals entre gener i novembre de 2017, fet que suposa un increment del 9,1% i superar el rècord històric aconseguit en 2016 (75,6 milions) quan falta encara un mes perquè acabi l'any.

Segons la Enquesta de Moviments Turístics en Frontera (Frontur) , publicada aquest dijous pel INE , Espanya va rebre al novembre la visita de 4,4 milions de turistes, un 7,4% més.

Els principals països emissors en el que va d'any són Regne Unit (amb prop de 18 milions de turistes i un increment del 7% respecte als 11 primers mesos de 2016), Alemanya (amb més de 11,4 milions de turistes i un creixement del 6,1%) i França (amb gairebé 10,7 milions de turistes i un augment del 0,4%).

Les comunitats autònomes que més turistes van rebre van ser Catalunya (amb més de 18,2 milions i un augment del 6,1% respecte al mateix període de 2016), Balears (amb prop de 13,7 milions i un increment d el 6,2%) i Canàries (amb gairebé 13 milions i un creixement del 7,9%).

Al novembre, Regne Unit va ser el principal país emissor de turistes a Espanya, amb 913.373 turistes, el que representa el 20,8% del total i un increment del 5,4% respecte al novembre de l'any passat.

Alemanya i França van ser els següents països de residència amb més turistes que visiten Espanya al novembre. Alemanya aporta 594.451 (un 9% més en taxa anual) i França 535.781 (un 0,5% més).

Entre la resta de països de residència cal destacar els creixements anuals dels turistes procedents dels Estats Units (31,5%), Rússia (25,7%) i els Països Baixos (13,7%).

Per destinacions, Canàries va ser el preferit dels turistes al novembre, amb el 28,2% del total. La segueixen Catalunya (22,4%) i Andalusia (13%).

A Canàries van arribar més de 1,2 milions de turistes, un 6,7% més que al novembre de l'any passat, mentre el nombre de turistes que van visitar Catalunya disminueix un 2,3% i se situa en 986.712.

La tercera comunitat de destinació principal per nombre de turistes va ser Andalusia, amb 572.589 i un creixement anual del 4,4%.

a més, en Comunitat Valenciana el nombre de turistes puja un 19,5%, un 17,4% a Comunitat de Madrid i un 16,2% a les Balears.

La via aeroportuària és la que va servir d'entrada al major nombre de turistes al novembre, amb gairebé 3,6 milions, fet que suposa un creixement anual del 7,5%.

Per carretera van arribar un 2,2% menys de turistes que al novembre de 2016 i per ferrocarril un 2% menys. Per contra, per port accedeixen un 67,3% més.