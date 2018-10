El PSOE manté la seva crítica a Ciutadà i el seu líder a Catalunya, Inés Acostades, per no prendre la iniciativa després de vèncer en les passades eleccions autonòmiques del 21-D i retreu que la seva "actitud" sigui "de certa frustració". < / p>

Així ho va dir el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, en una entrevista a RNE recollida per Servimedia, en la qual va insistir que Ciutadans ha "exercir aquest paper" de força vencedora de les eleccions autonòmiques catalanes .

ha apuntat que Ciutadans ha adoptat aquesta actitud derrotista que sembla que "no hi ha res a fer, que no surten les sumes, els números" quan "en política no és tot matemàtica i aritmètica".

Ábalos va aclarir que el PSOE no està demanant a Acostades que es presenti a la investidura sinó que "exerceixi la responsabilitat" que l'electorat li ha atorgat ja que a aquest "dipòsit de confiança cal donar resposta".

Per això, va animar Ciutadans a "fer alguna cosa" en la configuració de la Mes a del Parlament sabent que en la passada legislatura aquest òrgan va tenir molta "importància" en el desenvolupament del 'Procés'.

A més, el 'número tres' del PSOE va titllar d'un "deliri" més de els independentistes que estiguin plantejant que Carles Puigdemont, fugit de la Justícia a Brussel·les, pugui ser investit president de la Generalitat i exercir via telemàticament.

Després de negar que "en absolut" vagin a trencar relacions amb el PSC, va recordar que l'últim acord del PSOE amb els socialistes catalans el va tancar la Gestora i que la direcció actual no ha intervingut per a res en la revisió d'aquest acord i que no ha fet "cap plantejament".

d'altra banda, ha insistit que l ' "alternativa" a Espanya el PP és el PSOE perquè és l'esquerra i "el problema el té ara la dreta" que, després d'anys sent un espai "que ha hegemonitzat" el PP està en perill.

El secretari d'Organització del PSOE va treure importància a l'assumpte de Tabarnia i el va qualificar com "una qüestió en clau més d'humor, que una altra cosa".