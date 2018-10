La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat , Dolors Montserrat, s'ha compromès aquest dimecres a modificar el pressupost de 2017 perquè, en cas que es prorroguin els pressupostos d'aquest any per falta d'acord parlamentari per aprovar uns nous per 2018, es garanteixi l'aplicació del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere amb una dotació de 200 milions d'euros .

Així ho ha confirmat en una roda de premsa després de culminar la Conferència Sectorial d'Igualtat , que ha reunit a la seu del Ministeri a Madrid a representants de totes les comunitats autònomes , que han segellat per unanimitat el Pacte d'Estat ja aprovat al Parlament .

Aquests 200 milions d'euros corresponents a 2018 es repartiran entre Executiu central (80 milions), governs regionals (100 milions) i ajuntaments (20 milions).

Per Montserrat , que s'ha acordat avui s upone la culminació de la tramitació del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere i se l'ha dedicat a "totes i cadascuna" de les dones que han estat assassinades a Espanya per violència masclista ??b>, i alhora ha assenyalat que l'acord "no estarà complert fins que ni una dona sigui colpejada, amenaçada o assassinada per la covardia masclista".