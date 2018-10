La Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha activat aquest dimecres l'alerta roja a les costes del País Basc i de Cantàbria per risc extrem per fer activitats a l'aire lliure davant la previsió d'onades de fins a 10 metres d'altura, en una jornada amb risc important o extrem en 22 províncies de la Península ia les Illes Balears per ratxes fortes de vents, onatge o nevades.

la predicció de l'Aemet, recollida per Servimedia , apunta que l'onatge serà el principal protagonista de la jornada d'avui, amb onades d'entre nou i deu metres a Cantàbria i País Basc, onades d'entre set i vuit metres a les províncies costaneres de Galícia i Astúries, així com avisos taronges (risc important) per onatge a les províncies de Girona, Tarragona, Almeria, Granada i les illes de Mallorca i Menorca.

Així mateix, el fort vent serà present a les províncies d'Àlaba, Osca, Lleida, Barcelona , Tarragona, Castelló, València, Alacant, Almer a, Granada, Jaén, l'illa de Mallorca i la comunitat autònoma de Navarra. En general, s'assoliran ratxes de vent que arribaran fins als 100 quilòmetres per hora.

En menor mesura, les províncies de Cadis, Màlaga, Còrdova, Ciudad Real, Albacete, Conca, Guadalajara, Sòria, Burgos, Girona, Terol, Saragossa, Guipúscoa i Biscaia i les comunitats de Cantàbria, la Rioja i Madrid presenten alertes grogues per vent, on les ratxes podran arribar entre els 80 i els 90 quilòmetres per hora.

Finalment, l'Aemet ha activat també les alertes taronges per nevades a les províncies de Lleó, Palència, Osca i les comunitats autònomes de Navarra i Cantàbria i les alertes grogues a les províncies de Lugo, Ourense, Zamora, Burgos, Sòria, Segòvia, Lleida i les comunitats de Madrid, La Rioja i Astúries.

de cara a demà dijous, el temporal hi haurà remès pràcticament, trobant-se les úniques alertes importants per onatge a Astúries i Cantàbria i per nevades a Navarra.