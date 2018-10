Més de 100.000 conductors de vehicles han perdut tots els punts del carnet en els últims cinc anys, tot i que el ritme d'automobilistes que s'han quedat sense permís i han hagut de fer un curs per recuperar-ha anat descendint gradualment des de 2013. < / p>

Així ho assegura el Govern en una resposta parlamentària al diputat socialista Miguel Ángel Heredia, que va preguntar a l'Executiu quantes persones s'han quedat cada mes sense punts en el carnet de conduir, amb dades desglossades per comunitats autònomes i províncies.

l'anàlisi estadística realitzada per Servimedia de la resposta del Govern conclou que un total de 103.762 conductors havien perdut tots els punts del carnet entre l'1 de gener de 2013 fins al 30 de juny de 2017, dels quals 90.590 van esgotar el seu saldo després de cometre diverses infraccions (el 87,3% del total) i 13.172 es van quedar sense permís de conduir per sentència judicial (12,7%).

la tendència de la pèrdua de vigència cia del carnet de conduir és descendent any a any, amb 28.174 conductors en 2013, 26.759 el 2014, 21.910 el 2015 i 18.100 el 2016. Atès que 2017 inclou dades només fins al juny, s'observa un ritme similar al primer semestre, tot i que amb un únic repunt: 9.829 el 2013, 14.648 el 2014, 11.161 el 2015, 10.239 el 2016 i 8.819 aquest any.

Exceptuant 2017 per l'absència de xifres en el segon semestre, el mes en què més conductors es queden sense poder gestionar un vehicle és juliol (9.773 van esgotar els seus punts), per davant d'octubre (9.168) i gener (8.467), mentre que, per contra, desembre resulta ser menys procliu a perdre tots els punts (6.842 conductors ho van fer entre 2013 i 2016).

AUTONOMIES i PROVÍNCIES

Catalunya encapçala el rànquing regional amb més conductors que s'han quedat sense punts al carnet al últim lustre (20.302), seguida d'Andalusia (17.419), la Comunitat de Madrid (11.633), la Comunitat Valenciana (10.162 ), Galícia (9.335) i Castella i Lleó (4.972). A la part baixa de la taula estan Melilla (141), Ceuta (214), la Rioja (720) i Cantàbria (1.341).

Crida singularment l'atenció que Balears supera amb escreix la mitjana nacional del percentatge de conductors que perden el permís per sentència judicial (20,89%), igual que Extremadura (20,83%) i Cantàbria (18,27%), mentre que, per contra, hi ha una menor proporció d'aquests casos a Aragó (6,91%), Ceuta (8,41%) i Navarra (9,57%), ja que en aquests tres territoris és molt més habitual que la mitjana quedar-se sense carnet per cometre diverses infraccions que suposen la detracció de punts.

per províncies i ciutats autònomes, la classificació està encapçalada per Barcelona (14.073 conductors sense carnet des del 2013) i Madrid (11.633), que reuneixen una quarta part del total, a les que segueixen València (4.806 ), Sevilla (4.600), Múrcia (4.255), Alacant (4.007), la Corunya (3.357) i Màlaga (3.246), mentre que Melilla (141), Terol (158), Sòria (171), Ceuta (21 4), Àvila (258), Conca (310), Segòvia (313), Osca (372) i Palència (382) tanquen la taula.

Més d'un terç dels conductors d'Albacete que es queden sense el permís ho fan després que així ho hagi determinat un jutge (35,02%) i el percentatge també és significatiu a Castelló (26,54%), Càceres (24,73%) i Balears (20,89%) . Tot el contrari succeeix amb Saragossa (5,52%), Tarragona (5,97%), Àlaba (7,44%) i Granada (7,59%).