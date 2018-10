El coordinador general del Partit Popular, Fernando Martínez-Maíllo , ha insistit aquest dimecres en què Ciutadans ha de prendre la " iniciativa " a Catalunya i "intentar formar govern" perquè "el que no es pot fer és absentar-se, després d'haver guanyat unes eleccions" i el va instar a que iniciï contactes que permetin saber on està cada força política.

Martínez-Maíllo , en una entrevista a Telecinco recollida per Servimedia , ha indicat que "el lògic" és que el que guanya les eleccions " intenti formar govern " i per a això obri una ronda de contactes i busqui suports entre la resta de forces parlamentàries, per això ha afirmat que li sembla "sorprenent" que "després de la festa del 21-d hagin desaparegut i donat tota la iniciativa als independentistes ".

Davant els que retreuen al PP la pressió contra la candidata de Cs, Inés Acostades , comparant-la amb l'actitud de Mariano Ra joy després de les eleccions generals del 20-D en la qual va rebutjar presentar-se a la investidura, el dirigent del PP va defensar que el president " va exercir sempre de vencedor "i va fer ronda de contactes i presentar projecte de govern.

En aquest sentit, Maíllo va revelar que es poden" fer moltes coses "prèvies a la investidura , com la composició de la Mesa del Parlament , que suposaran una " manera fantàstica " de veure on són "cadascú".

Així, el 'número tres' del PP ha remarcat que la "força" del bloc constitucionalista com a vencedors en vots de les eleccions, i ha apuntat que " hi ha moltes fortaleses de demostrar del constitucionalisme, cal plantar cara a els independentistes i no deixar-los sense més la iniciativa ". Ha reiterat que "hi ha moltes coses a fer abans de sotmetre a una votació ".

Maíllo va considerar que no és una "bona estratègia" per part de Cs la de deixar la iniciativa als independentistes i "després ja veuran" perquè "en Catalunya , qualsevol cosa pot passar" i s'ha d'intentar.