Les eleccions del passat 21 de desembre segueixen donant que parlar encara. De les tibantors entre Junts Per Catalunya i Esquerra al bloc independentista, de l'altra ladolas relacions no passen pel seu millor moment entre Ciutadans i Partit Popular, socis de govern a nivell nacional que no es posen d'acord a l'hora de realitzar la investidura per al Parlament de Catalunya.

Fins i tot havent guanyat les eleccions, des del partit que presideix Albert Rivera són conscients que sotmetre a una investidura sense els suports necessaris – entre Ciutadans, PSC i PP sumen 65 escons, a tres de la majoria – suposaria donar-se cops de cap contra la paret, ja que no aniria enlloc. Per al Partit Popular això suposa "al·lèrgia per governar i decidir". Així ho al·legava Rafael Hernando, portaveu dels populars al Congrés: " Quan algú guanya unes eleccions té una responsabilitat, i és formar govern. No és bo que algú que guanyi tiri la tovallola perquè això és un error. Ha de reivindicar la victòria i les seves conseqüències ".

A aquestes declaracions van replicar des de Ciutadans, de la mà de José Manuel Villegas, que ha recordat que no es pot realitzar la investidura perquè la suma amb PP i PSC " és la que és " i que en tot cas han guanyat unes eleccions per " governar amb els constitucionalistes i no amb els separatistes ".

Ara la pugna es trasllada a nivell nacional, i malgrat que des de Gènova no ho veuen extrapolable, des de Ciutadans ho veuen com una oportunitat única per exigir al govern a complir el pacte de govern que van signar perquè Mariano Rajoy fos investit president.