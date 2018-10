La consellera d'Economia, Ocupació i Hisenda de la Comunitat de Madrid, Engracia Hidalgo , ha demanat disculpes als empleats públics de l'Administració autonòmica que no han cobrat la nòmina de desembre abans de Nadal , com és habitual, i ha assumit l'error que ha motivat aquesta situació.

la consellera ha remès un escrit a els treballadors en què demana " disculpes pels incidents i retards que alguns empleats públics esteu tenint en l'abonament de la nòmina del mes de desembre " i reconeix que han comès " un error de previsió ".

Explica que," com tots els anys ", la Conselleria d'Economia, Ocupació i Hisenda ha donat l'ordre de pagament de la mateixa amb data < b> 22 des , amb l'objectiu que tots els empleats públics disposessin de la nòmina abans que comenci la Nadal , "com és habitual".

"No obstant això", afegeix Hidalgo en l'escrit, "tot i que hem realitzat l'ordre de pagament en aquesta data, hem comès un error de previsió, ja que sabent que aquest any el dia 24 des era festiu, i tenint en compte que els bancs tenen dos dies hàbils per a realitzar l'abonament de les nòmines, hauríem d'haver avançat l'ordre de pagament al dia 20 de desembre ".

la consellera detalla que si bé alguns bancs, en saber que es tractava de nòmines, han agilitzat la transferència, altres entitats han complert estrictament el termini. "A aquest fet s'afegeix que, a més, el dia 26 de desembre és dia inhàbil a efectes de transferències europees, el que ha impedit que en molts casos els diners estigui ingressat abans del 27 de desembre".

per això, acaba l'escrit reiterant les seves disculpes, " per no haver anticipat aquesta circumstància i haver avançat l'ordre de pagament. Lamento especialment si aquest fet t'ha ocasionat algun perjudici personal i em comprometo personalment al fet que en ocasions venidores aquesta situació no es tornarà a repetir ".