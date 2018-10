El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido , va oferir aquest dimarts als sindicats de la Policia ia les associacions de la Guàrdia Civil 1 acord de augment salarial per als propers anys que els equipara amb amb altres cossos policials que operen a Espanya , una millora en el seu material de treball i una " dignificació " de les condicions de treball diari amb la posada en marxa d'un pla de manteniment i construcció de noves instal·lacions.

Segons ha informat Interior, Zoido va proposar la celebració el dia 16 de gener de una reunió extraordinària del Consell de la Policia Nacional i del Consell de la Guàrdia Civil per iniciar les negociacions. No obstant, el ministre ha subratllat que hi ha un " compromís ferm " per iniciar en els Pressupostos Generals de l'Estat de 2018 el "camí cap a la equiparació salarial ".

Zoido ha indicat que hi ha tres raons que han provocat que ara s'arribi a un acord d'aquestes característiques: la millora de la situació econòmica , els esdeveniments succeïts durant 2017 que han demostrat "la injustícia de l'existència de diferents retribucions per similars treballs" entre els diferents cossos policials que operen a Espanya i el manteniment durant més de trenta mesos consecutius del nivell 4 d'alerta terrorista que "suposa un sobreesforç al conjunt de les Forces i cossos de Seguretat de l'Estat ".

Interior elaborarà un document de treball que es presentarà als sindicats policials i associacions de la Guàrdia Civil basat en tres grans eixos : el primer afecta a l'aspecte relatiu a la equiparació salarial ; el segon referit al material de seguretat i el tercer al del "manteniment i la construcció de noves instal·lacions policials ".

En el primer dels tres grans eixos, es parlarà de millorar les retribucions de tots dos cossos per " la seva progressiva equiparació amb les que perceben els agents d'altres cossos policials que operen a Espanya ".

El que es pretén és elaborar un nou catàleg de llocs de treball; reduir de manera important els complements específics existents " tremendament antiquats i injustos "; millorar les capacitats de serveis que estan subjectes a la seva gestió mitjançant torns; assumir que els costos suportats pels agents desplegats a tot el territori nacional "no són homogenis"; potenciar la carrera professional i, en el cas de la Guàrdia Civil , la posada en marxa d'un nou desplegament a tot el territori nacional que " dignifiqui la seva activitat diària i millori el servei que presten < /b>".

En que fa al material de seguretat, s'incidirà en que és " imprescindible " invertir " les quantitats adequades " perquè policies i guàrdies civils "comptin amb més i millor material per a garantir la seguretat de l'agent (armilles antibales o vestits Tedax, escuts, armes), millorar les seves capacitats operatives (vehicles, mitjans aeris i navals, comunicacions) i els seus potencials estratègiques (maquinari i programari per a la gestió de metadades, motors de recerca de Big Data).

A la " dignificació " de les condicions de treball dels membres de les F uerzas i Cossos de Seguretat de l'Estat , Zoido proposarà realitzar tasques de manteniment i millores de les ja existents i la posada en marxa d'un pla de construcció d'altres noves "allà on no existissin o on l'estat de les actuals impedeixi la seva recuperació a través d'una obra de millora".