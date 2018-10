El Ajuntament de Madrid ha tingut constància de diversos robatoris de carpes al llac de la Casa de Camp , on aquestes espècies anaven a ser sacrificades amb motiu de les obres de rehabilitació que s'estan escometent en el lloc i que obliguen a buidar-lo, el que afectarà unes 6,5 tones de peixos.

Són " grups de persones amb xarxes "que estarien aprofitant la foscor de" la nit "per pescar aquestes espècies i, de moment, evitar el seu sacrifici , al qual obliga la Llei del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat davant aquest tipus de situacions, segons ha informat la directora general d'Aigua i Zones Verdes de Madrid, Beatriz García , en declaracions a Cadena Ser .

Les obres al llac de la Casa de Camp van començar el passat 12 de desembre i consisteixen en el buidatge i neteja del vas i la construcció d'un nou mur de contenció, donat el deteriorament que ha patit d'aquest emplaçament. Per a això, les espècies catalogades com " exòtiques o invasores " hauran de ser sacrificades i tractades, segons estableix la normativa, per un gestor autoritzat.

No obstant això, el àrea de Medi Ambient i Mobilitat s'ha trobat amb que la quantitat de carpes trobades en el llac és considerablement menor a la qual s'esperava , una cosa que atribueixen a ' salvadors 'de carpes que estarien pescant, ja que "en determinades cultures la carpa és una espècie que es valora i hi ha certa superstició ", va explicar García.

No obstant això, aquesta pràctica preocupa al Consistori madrileny perquè el destí inexorable d'aquestes espècies era el seu sacrifici, ja que " no podem autoritzar que ningú se les emporti, hem de controlar el seu destí ", tal com marca la legislació vigent.

El sacrifici d'aquestes espècies té una raó: protegir les espècies autòctones . De fet, s'ha detectat en aquest llac la presència d'exemplars de carpa comuna i royal, que amenacen altres peixos en menjar-se els ous, cosa que el Ajuntament de Madrid vol evitar.

les obres duraran vuit mesos i responen a "greus desperfectes", com esfondraments de part del mur perimetral que han arribat a erosionar el terreny natural, deixant al descobert les arrels dels arbres propers a l'aigua. També s'han detectat trencaments i un alt grau d'oxidació en les diferents baranes que envolten el llac.