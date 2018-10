El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública ha realitzat requeriments d'informació per risc d'incompliment de la 'regla de despesa' o dels objectius d'estabilitat pressupostària als interventors de deu comunitats autònomes i els demana informació sobre les mesures que van a prendre per a la seva " correcció " abans de final d'any.

les comunitats a les quals Hisenda < / b> ha enviat aquestes cartes són: Andalusia, Aragó, Balears, Cantàbria, Castella-la Manxa, Catalunya, Extremadura, Múrcia, Navarra i Comunitat Valenciana . En les missives, remeses als respectius interventors generals de les comunitats, el Ministeri explica que com a conseqüència del seguiment que porta a terme de les dades d'execució pressupostària s'ha apreciat una evolució que podria posar en risc el compliment de la ' regla de despesa ' de l'exercici 2017 .

Hisenda assenyala que en algunes d'aquestes comunitats la despesa computable a efectes del càlcul de la 'regla de despesa' registra una taxa de variació superior a la taxa de referència del 2,1% vigent per a l'exercici 2017. En altres casos, s'apunta que es considera " factible " el compliment de la 'regla de despesa', però " trobant aquest objectiu condicionat " per l'existència de riscos amb relació a l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

El departament de Cristóbal Montoro demana a les comunitats la remissió de les causes determinants de la desviació, així com de les mesures que et nga previst adoptar cada comunitat "per a la seva correcció abans del tancament del present exercici". Fonts ministerials van indicar que es tracta de comprovar com és la situació actual i, per això, es fa el requeriment als interventors, que actuen com una mena d'auditors.

D'altra banda, s'ha remès també una missiva a la Comunitat de Madrid , encara que en aquesta no es demanen mesures de correcció, tot i que sí s'adverteix del risc d'incompliment. D'aquesta manera, se li demana "la remissió d'informació sobre les actuals previsions de la comunitat sobre l'evolució prevista al tancament de l'exercici, així com de qualssevol altres fets o observacions que es considerin oportuns en relació als possibles riscos que puguin produir-se en el compliment de la 'regla de despesa' de l'exercici 2017 ".