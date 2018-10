El Ministeri de l'Interior ha convocat demà, dimecres, un a reunió de treball del pacte antiyihadista ??b> a la qual assistiran tots els partits amb representació al Congrés excepte els independentistes d'ERC i el PdeCat, i el PNB. Podem , malgrat que no va subscriure el pacte, té pensat acudir a la cita.

El PNB va excusar la seva absència en un comunicat en el qual va recordar que no el van signar el 2015 , argumentant que la invitació a aquesta jornada de treball se centra en " els partits polítics que l'han subscrit " i entén que ja en la " pròpia invitació "es" exclou la possibilitat d'acudir com a observador "condicioón en la qual van assistir en la passada reunió.

Per la seva banda, fonts parlamentàries de ERC i del PDeCat van confirmar que havien rebut la invitació però que no participarien en la reunió com sí van fer, igual que tots els partits, en l'última reunió que es va convocar després dels atemptats de agost a Barcelona i Cambrils .

Podem, que ja ha acudit com ' observador ' a altres reunions, té " tota la intenció "d'assistir perquè, segons el seu secretari de Societat Civil i Moviment Popular, Rafael Mayoral , pensen que haurien de " acudir totes les forces polítiques democràtiques, com vam ser l'última vegada ". Majoral va considerar que no hi ha " cap raó per la qual es pugui intentar impedir " que participin encara que no hagin subscrit el pacte.

A aquest pacte, subscrit inicialment per PP i PSOE al febrer de 2015, es van sumar posteriorment, després dels atemptats al novembre d'aquest any a París , altres formacions: Ciutadans , Unió del Poble Navarrès (UPN) , Fòrum Astúries , Coalició Canària , PAR , UPyD i el que llavors era Unió Democràtica de Catalunya .

de fet, aquest dimecres, la direcció de Ciutadans va desitjar que el ministre de l' interior, Juan Ignacio Zoido , "reformuli" a la reunió el pacte antiyihadista ??b> per a fer-lo més útil en l'estratègia de la lluita contra el terrorisme, perquè considera, com va dir el secretari general del Grup de Ciutadans al Congrés dels Diputats, Miguel Gutiérrez , que fins ara és " absolutament decebedora " i espera veure un canvi.