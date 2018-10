La Audiència Nacional ha decretat la llibertat provisional de tres homes detinguts al novembre de 2015 a Madrid per pertinença a organització gihadista vinculada amb l'Estat Islàmic. El judici en el qual la Fiscalia ha demanat set anys de presó per a ells es va celebrar la passada setmana i encara no hi ha sentència.

Els acusats en aquesta vista oral són Mourabet, Abdessadek Essalhi i Walid Oudra, que portaven ja més de dos anys en presó preventiva. El tribunal considera que a la vista del temps que porten a la presó i l ' "estat de deliberació de la sentència" és procedent decretar la seva llibertat sense que això impliqui cap influència sobre la sentència pendent.

En tres actuacions es va acorda la llibertat provisional i se'ls imposa la fixació de domicili a efectes de citacions i notificacions, se'ls prohibeix la sortida del territori nacional, se'ls retira el passaport i s'estableixen compareixences setmanals a la seu judicial, comissaria de Policia o lloc de la Guàrdia Civil més proper al seu domicili.

El judici contra aquests tres homes d'origen marroquí es va celebrar la passada setmana. El ministeri públic els acusa de pertinença a organització terrorista i en finalitzar la vista va rebaixar la seva petició de pena de nou a set anys. La Fiscalia considera que els tres podrien haver comès un atemptat contra un centre de reunió de musulmans sufís en el madrileny barri de Prosperitat.