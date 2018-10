La predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), recollida per Servimedia, indica que les províncies de La Corunya, Lugo, Ourense, Pontevedra, Lleó, Palència, Burgos, Àlaba i la comunitat autònoma d'Astúries es troben en alerta taronja com a conseqüència de les fortes ratxes de vent que aniran des dels 90 fins als 110 quilòmetres per hora al llarg del dia d'avui.

Així mateix, les províncies de Zamora, Valladolid, Sòria, Segòvia, Salamanca, Àvila, Biscaia, Guipúscoa, Saragossa, Terol, Castelló, Guadalajara, Conca, Albacete, Ciudad Real, Toledo, Càceres i les comunitats autònomes de Cantàbria, Navarra, la Rioja i Madrid es troben en alerta groga per vent, on, per exemple en la capital, les rechas de vent arribaran fins als 80 quilòmetres per hora.

per la seva banda, Osca serà l'única província que presenta alerta important per nevades, on es registraran acumulacions superiors a 20 centímetres per sobre dels 1.000 m etres i superiors a cinc centímetres per sobre d'uns 800-900 metres.

Finalment, pel que fa al dia de demà dimecres, les alertes per vent es desplaçaran cap a l'est peninsular, abandonant la comunitat de Galícia i entrant a les províncies d'Osca, Lleida i Tarragona, mentre que per al dijous hauran remès totes les alertes de caràcter important.