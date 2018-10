La Guàrdia Civil ha identificat a una dona que va vessar desembussador al seient d'un bus interurbà de la línia Algete-Madrid i que va provocar cremades a dos passatgers que es van asseure en ell. Ara mateix està en llibertat tot i que està sent investigada per un suposat delicte de lesions per imprudència.

Els fets es van donar a conèixer els dies 11 i 12 de desembre per les denúncies que van presentar davant la Policia una menor i una dona que van patir cremades en seure en aquest seient en el qual es va bolcar l'àcid. Les dues van haver d'acudir a un centre hospitalari per curar-se de les ferides a la pell.

Una vegada que va ser enxampada quan la Policia va investigar les càmeres de seguretat de l'empresa de de transport, va reconèixer que portava el desembussador industrial en una bossa de plàstic. A l'assabentar del que ha passat, va assegurar que s'havia deprimit i que tot va ser una cosa involuntari. Les imatges gravades demostraven com una dona manipulava la borsa en la qual estava introduït el desembussador.

No és el primer cas que es dóna. Dimecres passat la Policia Nacional va obrir una altra investigació per esbrinar la procedència d'un líquid abocament en un bus de l'Empresa Municipal de Transport (EMT) tot i que en aquest cas, no hi va haver de lamentar ferits, ja que segons les primeres investigacions el líquid no era perillós per a la salut.