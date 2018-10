En una entrevista a la Ser recollida per Servimedia, Jose Manuel Villegas ha assegurat que Ciutadans no renuncia "a res" , però tot i haver guanyat les eleccions els partits constitucionalistes "sumem el que sumem " i aquest bloc " no té majoria per formar govern ".

Atès que hi ha" altres "que creuen que poden formar una majoria , va explicar que Ciutadans romandrà "a l'expectativa" defensant sempre i en tot cas que es compleixin les normes de convivència.

Ciutadans considera que, a més de defensar la "existència" de un projecte comú espanyol, cal defensar i assegurar la seva "qualitat", és a dir, que sigui "atractiu" per a una majoria d'espanyols, també de catalans , "i per això calen reformes ".

" Espanya no es pot defensar des del immobilisme ", ha assegurat, sinó que cal escometre " reformes de tot el que no funciona bé ", va insistir, precisant encara que la convivència ha de partir sempre del respecte a les normes.