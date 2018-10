La portaveu adjunta de Units Podem al Congrés, Ione Belarra, ha assegurat aquest dimarts que "en absolut" està deslegitimada l'alcaldessa de Barcelona i líder d'En comú, Ada Colau, després que els comuns no hagin vençut en cap districte de la Ciutat Comtal en les passades eleccions autonòmiques del 21-d.

Així ho ha indicat en una entrevista a la 'Ser' recollida per Servimedia en què va subratllar que hi ha punts de Espanya on hi ha el "vot dual", com a Navarra, i ha destacat que Colau és una de les alcaldesses, o la "que més", en nivell d'acceptació de l'última dècada. Així, ha desvinculat el nivell municipal de l'autonòmic més en unes eleccions amb un escenari de polarització.

La dirigent de la formació que lidera Pablo Iglesias va apuntar que "no ha guanyat cap dels blocs, sinó el bloqueig "a Catalunya i això és" molt mala notícia ".

d'altra banda, Belarra va criticar el" buit "discurs del Rei perquè estava" bastant allunyat "dels ciutadans amb referències a la crisi com si ja hagués passat i perquè va passar "de puntetes" sobre la corrupció. A més, ha al·ludit a la crida a les forces independentistes que va fer el cap de l'Estat i ha indicat que ell devia ser "més responsable" amb el discurs que va fer el 3 d'octubre i que va donar peu a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. < / p>