Així ho va afirmar Ábalos en una entrevista a la Ser recollida per Servimedia en la qual també va reconèixer que al PSC es van crear "expectatives elevades" sobre el resultat que anava a obtenir a les eleccions autonòmiques a Catalunya del passat 21-D.

La proposta del candidat del PSC sobre els indults, en cas que siguin condemnats, els membres del Govern encausats, va generar sorpresa en el si del PSOE i va ser criticada en privat.

el dirigent socialista ha indicat que aquesta proposta no va ser determinant però sí que va crear "certa desconfiança" entre els que ja hi havia "prèvia desconfiança" en la "capacitat" del PSC d'estar "alineat en la capacitat de bel·ligerància que s'estava exigint". < / p>

Per això, el 'número tres' del PSOE ha assenyalat que, tot i que la posició "més sensata i més raonable" era la del PSC perquè plantejava la reconciliació i la unitat, "en moments de combat no té molts partidaris ".

En aquest sentit, també va reconèixer que es planteja van "algunes expectatives elevades" que "van ser alimentant" en la mitjana que les enquestes anaven llançant un "augment significatiu".

Després d'apuntar que en "algun moment" aquestes expectatives van ser "certes", al últim tram de la campanya, hi va haver una incursió del "vot útil amb molta força i es va anar concentrant al voltant de CS".

Això el va portar a assumir que la formació que lidera Albert Rivera va tenir una "posició més clara "que va fer que el vot útil es concentrés en això, perquè és un partit que té la" exclusiva "que" va néixer a Catalunya contra l'independentisme ".

No obstant això, ha destacat que només han concentrat vot del anomenat bàndol constitucionalista i que "no hi ha hagut transvasament d'altres vots", per aquest motiu, tot i que han guanyant eleccions tenen "molt difícil governar".

Finalment, Ábalos ha qualificat de "lamentable" l'actitud del Govern que presideix Mariano Rajoy perquè encara segueix "en funcions". Així, ha afirmat que el "problema" és que aquest país necessita reforma estructurals, gairebé una "segona transició i per fer reformes d'aquest calat, cal el compromís de les forces polítiques, de majoria almenys" perquè hi ha temes molt importants que no poden obrir-se pas com iniciatives d'un sol partit.