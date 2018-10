En una entrevista ??b> a RNE recollida per Servimedia , ha subratllat que el PP " no és un partit immobilista ??b> ", encara que va avisar que qualsevol reforma de la Carta Magna cal fer-la" amb molta cura, amb acords i amb un consens important ". "Ens equivocaríem si no ho féssim així", ha insistit.

En tot cas, ha indicat que el PP " no té por " a aquesta reforma, però volen ser "prudents" perquè " es necessita mantenir els consensos " de l'any 1978. els límits per modificar el text constitucional, va dir Maíllo, són la sobirania nacional, la igualtat i la llibertat de tots els espanyols.

Per tant, ha recalcat que qualsevol reforma ha de procedir de l'anàlisi i fer-se "amb seny" . Dit això, va treure pit de la " agenda reformista ??b>" de la seva formació i va recordar que hi ha altres temes pendents d'abordar, com el finançament autonòmic, les pensions o el model educatiu.

Va sostenir que totes són " grans reformes " per " actualitzar Espanya ", ja que " un país no evoluciona si no es millora i s'actualitza permanentment" . Pel que fa al nou model de finançament autonòmic, va fer una crida al PSOE "perquè es posi a treballar" i arribi a un acord amb el PP que ho faci possible.