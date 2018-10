Ciutadans ha presentat una proposició no de llei (PNL) relativa al registre de plans d'igualtat per al seu debat al Congrés , en la qual insta el Govern a " crear un sistema de registre, públic, transparent i accessible, per als plans d'igualtat que pugui classificar-se per comunitats autònomes ".

Així mateix, demana " dur a terme les modificacions legals oportunes perquè els plans d'igualtat s'han de registrar, dipositar i publicar-se de manera obligatòria, independentment dels convenis col·lectius de l'empresa o sectorials ", així com" modificar la legislació precisa per tal que es redueixi el nombre de treballadors que ha de tenir una empresa perquè s'estableixi un pla d'igualtat en la mateixa, ja que la igualtat de la dona ha de perseguir al marge del nombre d'empleats que posseeixi una empresa ".

El partit de Rivera raona la seva proposta recordant que" actualment els plans d'igualtat depèn en de la negociació col·lectiva i el seu registre està lligat al dels convenis i acords, i no és obligatòria la seva publicació en els Registres de Convenis i A assenyats Col·lectius de Treball de les < b> CA ".

Pel que considera" necessari crear un registre de plans d'igualtat dependent de l'autoritat laboral ", amb l'obligació d'aquesta autoritat laboral autonòmica de remetre aquesta informació a la base de dades central i " garantir que els plans d'igualtat siguin normes d'obligat compliment en qualsevol cas, inclosos els plans d'igualtat que les mateixes empreses desenvolupen".

Finalment, Ciutadans assegura que "el reconeixement constitucional del principi d'igualtat de tracte i la prohibició de discriminació per raó de sexe, ha resultat insuficient en la pràctica. Un dels aspectes on més clarament es manifesta aquesta absència d'igualtat és en l'àmbit empresarial, en el qual encara avui es reflecteixen problemes estructurals en relació a l'ocupació femenina quedant lluny de la igualtat real i efectiva ".