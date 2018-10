Representants del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social , les patronals CEOE i Cepime i els sindicats CCOO i UGT mantindran una reunió aquesta setmana per avançar en l'acord que elevarà el Salari Mínim Inteprofesional (SMI) un 4% el 2018 i el situarà progressivament en 850 euros mensuals el 2020 .

Fonts sindicals van apuntar a Servimedia que aquesta reunió està prevista per a aquest dimarts i, en principi, anirà a càrrec d'equips tècnics de les diferents parts. L'objectiu és tancar el text definidivo de l'acord abans que s'aprovi en Consell de Ministres , previsiblement l'últim divendres d'aquest any. A més, els sindicats volen avançar les pautes de pujada del SMI de 2019 i 2020 , si no fos possible definir els percentatges.

El passat dimarts, 19 de desembre, el Govern < b> va acordar amb les patronals i els sindicats la pujada de l'SMI del 4% el 2018, fins als 736 euros mensuals, i situar-lo de forma progressiva en 850 euros, en 14 pagues, en 2020. la ministra d'Ocupació i seguretat Social, Fátima Báñez, va assenyalar que la senda d'increment progressiu fins al 2020 s'acordaria "en els pròxims dies".

Báñez també va indicar que la pujada de 2018 afectarà a més de 530.000 treballadors . La mesura tindrà un impacte de 33.200.000 d'euros per a les arques de la Seguretat Social.

Tant sindicats com patronal van manifestar estar satisfets amb l'acord. CCOO i UGT van indicar que la pujada suposa un " esperó " de cara a la negociació col·lectiva que mantenen amb CEOE i Cepime , mentre que per a aquestes patronals és un pacte " oportú ".

A més, les centrals sindicals estan mantenint una ronda de reunions amb els partits polítics per demanar el seu suport a l'acord en la tramitació parlamentària i, de moment, PSOE i IU els han traslladat el seu vot a favor.

