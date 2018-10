El Rei d'Espanya va instar aquest diumenge als ciutadans de Catalunya a emprendre un nou camí polític i social després de les eleccions del 21-D que " recuperi la serenitat, l'estabilitat i el respecte mutu " després del desafiament independentista liderat per Carles Puigdemont i ha desitjat que " reneixi la confiança, el prestigi i la millor imatge "d'aquesta comunitat en la resta del país i el conjunt del món.

el príncep Felip va llançar aquest missatge en el seu tradicional missatge de Nadal , que enguany s'ha retransmès per primer cop al Twitter en temps real des del compte oficial de la Casa del Rei i que s'ha emès en directe des seu canal de Youtube .

tot just tres dies després de les eleccions autonòmiques catalanes del 21-d, en què els partits independentistes han revalidat la seva majoria absoluta tot i perdre dos escons respecte a les anteriors, Felip va admetre en el seu discurs amb motiu del Nadal que "2017 ha estat a Espanya, sens dubte, un any difícil per a la nostra vida en comú; un any marcat, sobretot, per la situació a Catalunya ".

" Respectar i preservar els principis i valors del nostre Estat social i democràtic de Dret és imprescindible per garantir una convivència que asseguri la llibertat, la igualtat, la justícia i el pluralisme polític, tal com assenyala la nostra Constitució ", va dir.

el Rei va exigir el respecte i el compliment de les normes fonamentals en democraci a perquè "quan aquests principis bàsics es trenquen , la convivència primer es deteriora i després es fa inviable ".

amb aquestes paraules, va reiterar en la seva al·locució nadalenca el fons del discurs del passat 3 d'octubre, quan va comparèixer públicament per televisió per a dirigir-se a tota la nació després del referendúm il·legal que es va celebrar a Catalunya dos dies abans i que va acabar amb la proclamació d'una república catalana que després va paralitzar l'article 155 de la Constiución, impulsat per e l Govern de Mariano Rajoy, recolzat pel PSOE i per Ciutadans.

UN NOU CAMÍ

" Fa uns dies, els ciutadans de Catalunya han votat per elegir els seus representants al Parlament, que ara han d'afrontar els problemes que afecten a tots els catalans, respectant la pluralitat i pensant amb responsabilitat en el bé comú de tots ", ha assenyalat.

< p> Felip VI va proclamar que, a partir d'ara, " el camí no pot portar de nou a l'enfrontament o l'exclusió, que -com sabem ja- només generen discòrdia, incertesa, desànim i empobriment moral, cívic i -per descomptat- econòmic de tota una societat ".

el Cap d'Estat considera que aquest camí que s'emprèn ara, quan es constitueixi el nou Parlament català dins d'aproximadament un mes, amb el cessat president Puigdemont fugit a Bèlgica, "d ebe conduir al fet que la convivència en el si de la societat catalana -tan diversa i plural com es- recuperi la serenitat, l'estabilitat i el respecte mutu; de manera que les idees no distanciïn ni separin a les famílies i als amics ".

" Un camí que ha de conduir també al fet que reneixi la confiança, el prestigi i la millor imatge de Catalunya; ja que es afirmin els valors que l'han caracteritzat sempre en la seva pròpia personalitat i li han donat els millors moments de la seva història: la seva capacitat de lideratge i d'esforç, el seu esperit creatiu i vocació d'obertura, la seva voluntat de compromís, i el seu sentit de la responsabilitats d ", ha reblat.