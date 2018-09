Per a comprovar a quant pugen aquestes pujades, que es produeixen cada any, l'OCU va revisar els preus d'una selecció de 15 d'aquests productes en botigues, mercats municipals i supermercats de Madrid, Barcelona, ??Bilbao i Sevilla.

d'aquesta manera, l'organització de consumidors va realitzar un seguiment del preu dels productes següents: xai de llet per rostir per quarts, rodó de vedella, pularda, gall dindi, pernil ibèric d'engreix al tall, llombarda, pinya , besuc, llobarro d'aqüicultura, lluç al tall, angules, llagostins cuits, percebes gallecs, cloïsses i ostres. Els preus es van recollir un mes abans del Nadal, quinze dies abans i hi va haver un tercer control a la setmana prèvia a la Nit de Nadal.

Les angules, amb un increment del 46%, són el producte que més puja , seguit del besuc (39,3%) les cloïsses (33,3%) i els percebes (28,2%). No obstant això, alguns productes van baixar el seu preu de manera significativa. La pularda va baixar un 18,8% i també ho va fer un 14,5% el pernil ibèric, així com les fruites i verdures típiques, com la pinya (3,6%) i la llombarda (5,9%).

Les carns tenen una evolució de preu dispar; es mantenen o baixen les d'au, mentre que pugen les de vedella i xai, tot i que les pujades són molt més moderades que en el cas dels peixos i mariscs. Encara que hi ha variacions depenent del producte, en general abunden més les pujades que les baixades, sent les pujades de preus més intenses en els últims 10 dies.

Per establiments, el més barat és el supermercat Ahorramás, que el va ser durant tot el període, seguit de Bon Preu, Carrefour i Mercadona. Els més cars van ser Sánchez Romero, El Corte Inglés i BM Complet.

Davant la realitat de les pujades de preus dels aliments més típics de Nadal, i "per evitar-les en la mesura del possible", la OCU recomana "avançar les compres i comparar els preus entre els diferents establiments". Una altra opció per estalviar és, segons l'organització, "recórrer a menús alternatius elaborats amb altres productes, que per la seva menor demanda en aquestes dates tenen preus més moderats i no pugen tant els seus preus".