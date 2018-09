Com aconsegueix Pare Noel repartir tots els seus regals a temps és un dels secrets més ben guardats del món. El famós personatge aconsegueix completar el seu recorregut en només 32 hores, un temps rècord si tenim en compte que ha de realitzar fins a 510 milions de quilòmetres i que situa la velocitat mitjana del seu trineu en els 10.703.437 km / h. < / p>

Però, ¿què passaria si hagués de lliurar els seus presents amb cotxe?

Segons un estudi hauria de destinar fins 743 anys. Per descomptat, arribaria una mica tard. A més, només en gasolina gastaria uns 40 milions d'euros. Això sense comptar amb el cost del canvi de pneumàtics, que el portaria fins a un any i dos mesos si realitzés tots els necessaris per a seguir viatjant amb seguretat. La legislació actual permet que el dibuix de la roda tingui una profunditat mínima de 1,6 mil·límetres. Pel que fa al desgast, els experts estableixen el límit perquè un pneumàtic continuï sent eficient en els 50.000 quilòmetres.

En definitiva: Santa Claus hauria de renovar els del seu automòbil, almenys, 10.200 vegades. ¿El total? Més de 40.500 rodes canviades.

Les dades es cenyeixen al consum mitjà d'un cotxe familiar en què la icona nadalenc podria viatjar folgadament (uns 6 litres cada 100 quilòmetres) i el preu actual d'aquests combustibles. No obstant això, a tot això caldria sumar-li les reparacions, els descansos, les nits d'hotel i les dietes. Per no parlar del sou dels elfs i de la fabricació dels propis regals.

Quina assegurança necessitaria?

Quant al que gastaria en assegurances de cotxe, cal tenir en compte que hauria de contractar una modalitat que inclogués vehicle de substitució, i una cobertura de assistència viatge sense limitacions de quilometratge que li permetés arribar a temps. & # 147; A més, li convindria comprovar si la pòlissa cobreix l'equipatge -els regals- en cas d'accident, ja que no totes ho fan & # 148 ;, incideix Carlos Brüggemann, cofundador de Acierto.com .

Si tenim en compte que necessitaria almenys 2.500 vehicles (si ho canviés cada 200.000 quilòmetres) i que el preu mitjà d'una pòlissa a tot risc amb franquícia per a un cotxe familiar amb espai per l'equipatge ronda els 400 euros, desemborsaria més d'1 milió d'euros només en assegurances d'automòbil.

Quant trigaria a moto? ¿I en autocaravana?

Si es decantés per una moto de 500 cc per evitar embussos i seguir sentint el vent onejant la seva barba, trigaria una mica menys: 670 anys. A més, estalviaria al voltant de 13 milions d'euros en combustible. Les rodes hauria de canviar-les cada 40.000 quilòmetres, però serien sol dos. En total: 25.500 rodes.

Si escollís una autocaravana per anar més còmode, destinaria 836 anys -més un any i dos mesos en canvi de pneumàtics-. Ara bé, la despesa en gasolina se li dispararia: 65 milions d'euros. En camió tindria més espai per als regals, però el consum de combustible arribaria als 133 milions d'euros.