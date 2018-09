Carles Puigdemont, el líder de la formació independentista més votada al 21D, ha demanat a la roda de premsa que ha ofert als mitjans de comunicació , reunir-se fora d'Espanya amb el president del Govern, Mariano Rajoy.

el president aspira a ser de nou investit. A més, ha sol·licitat un diàleg "sense cap condició prèvia". L'objectiu de la reunió amb Mariano Rajoy passaria per "repatriar" a les forces policials de l'Estat ia deixar en suspens l'article 155 de la Constitució Espanyola

Puigdemont ha comparegut avui a Brussel·les, des d'on va seguir en el dia d'ahir la jornada electoral catalana, en què Ciutadans es va endur la victòria, però el conjunt independista manté encara la majoria d'escons.

Carles Puigdemont va arribar a Brussel·les fa gairebé dos mesos. Des de llavors, el polític català ha insistit que no tornarà a Espanya fins que no tingui tota mena de garanties que no serà detingut per ser jutjat per rebel·lió, sedició, malversació, prevaricació i desobediència.

Ha insistit també que, si aquestes condicions i garanties es donen, no existiria per la seva banda cap problema en viatjar fins a Madrid, i reunir-se amb Mariano a la Moncloa.