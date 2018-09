El magistrat de l Tribunal Suprem, Pablo Llarena ha dictat aquest divendres una providència en la qual àmplia la investigació pel delicte de rebel·lió a la secretària general d'ERC i número dos a les llistes d'aquest partit, Marta Rovira ; l'expresident de la Generalitat Artur Mas ia la coordinadora general de l'PDeCAT, Marta Pascal , entre d'altres responsables de la declaració unilateral d'independència.

També van a ser imputades l'excoordinadora de la CUP al Parlament català, Mireia Boya; l'exdiputada per la CUP Anna Gabriel i la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloveras. Tots ells formaven part del comitè estratègic per a la independència. El jutge els ha notificat la seva condició d'investigats perquè es personin en la causa i tinguin accés a les actuacions. De moment no els ha citat a declarar.

D'acord amb els informes que li ha enviat la Guàrdia Civil , Llarena els considera responsables del disseny i posada en marxa del pla estratègic per declarar la independència de Catalunya fora de les vies legals.

Es basa en el document ' Enfocats ', confiscat per la Guàrdia Civil , on es fixa la composició del comitè estratègic responsable de tirar endavant el full de ruta i que conté, a més, anotacions de l'ex 'número 2' d'Economia, Josep Maria Jové , sobre les reunions mantingudes i les previsions per al desenvolupament del pla després de les eleccions de 2015. Jové està sent investigat en la causa seguida pel Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona .