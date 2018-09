La Direcció General de Trànsit ( DGT ) posarà en marxa des de les 15.00 hores d'aquest divendres fins a les 24.00 hores de diumenge 7 de gener un dispositiu especial per vetllar per les seguretat i la fluïdesa dels 17 milions de desplaçaments que preveu que es produeixin durant aquest Nadal , la qual cosa suposa un 2% més que en el període nadalenc 2016 -17 .

Com sol ser habitual , l'operació especial de Nadal de la DGT es desenvoluparà en tres fases , que coincideixen amb les festivitats pròpies d'aquestes dates: Nadal , que començarà aquest divendres i finalitzarà el dilluns 25 de desembre (amb 4,35 milions de viatges previstos); cap d'any , del divendres 29 de desembre al dilluns 1 de gener (quatre milions de desplaçaments), i Reis , del divendres 5 al dilluns 7 de gener (2,75 milions de trajectes).

Trànsit va indicar que, en ser un període tan llarg, durant les pròximes navidade s es produiran moviments de vehicles tant de curt com de llarg recorregut , especialment els caps de setmana i els dies festius. Els destinacions principals seran llocs de segona residència, àrees o zones de grans centres comercials, zones de muntanya per a la pràctica d'esports d'hivern i llocs d'atracció turística hivernal.

Perquè els desplaçaments es produeixin amb normalitat, la DGT intensificarà la vigilància a les carreteres convencionals (sobretot els trams perillosos), farà controls d'alcohol i altres drogues en qualsevol tipus de via ia qualsevol hora, vigilarà el compliment de les normes de circulació a peu de carretera i des de l'aire amb vuit radars Pegasus , instal·larà carrils addicionals a les vies amb més intensitat circulatòria, paralitzarà obres, suprimirà la celebració de proves esportives i altres esdeveniments que suposin l'ocupació de la calçada, i restringirà la circulació de camions en determinats dies, trams i hores.

Per a dur a terme el dispositiu nadalenc, hi haurà personal de l' DGT , uns < b> 6.000 agents de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil , més de 800 funcionaris i personal tècnic especialitzat en els centres de gestió del trànsit, més de 13.000 treballadors de les empreses de conservació i explotació i de les vies en en règim de concessió dependents del Ministeri de Foment i de la resta dels titulars de carreteres, i personal dels serveis d'emergència, tant sanitaris com bombers.

a més dels mitjans humans , la DGT compta amb sistemes instal·lats a les carreteres que permeten conèixer l'estat de la circulació i comunicar les incidències als conductors (1.690 càmeres de televisió, 2.466 estacions de presa de dades i 2.310 panells de missatge variable), així com 12 helicòpters, vuit d'ells equipats amb radars Pegasus.

FURGONETES, etilometros i LECTORS dE DROGUES

d'altra banda, la DGT ha invertit 6,7 milions d'euros en la compra de 156 noves furgone tes transformades i habilitades per a realitzar proves d'alcohol i drogues , que s'incrementaran durant aquest Nadal. Aquests vehicles se sumen als 40 que estan operant des de principis d'estiu. També ha adquirit 746 etilòmetres, 500 lectors de drogues, així com 23.400 'kits' multidroga, per al que ha gastat 7,7 milions d'euros .

El director general de Trànsit , Gregorio Serrano , va destacar que la compra d'aquest material té com a objectiu principal " dissuadir els conductors de posar-se al volant si han ingerit alguna substància psicoactiva ".

"per a això, hem de seguir fent proves d'alcohol i altres drogues a la carretera, ja que la realització d'aquests controls preventius és, juntament amb l'educació viària, un dels instruments més eficaços per evitar accidents", ha afegit. < / p>

Serrano va recalcar que " aquestes inversions són conseqüència de l'obligació legal i moral que té la DGT que el 100% del recaptat en sancions vagi destinat a qüestions relatives a la seguretat viària ".

Amb l'objectiu que les proves d'alcohol i drogues siguin més dinàmiques a partir de l'any que ve, totes les patr Ullas motoritzades de l'agrupació de trànsit estaran dotades de detectors mòbils d'alcohol i drogues d'última generació.