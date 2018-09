El candidat i primer secretari del PSC, Miquel Iceta ??b>, va reconèixer aquest dijous que els resultats obtinguts en les eleccions autonòmiques de Catalunya no són els que perseguien els socialistes perquè < b> no hi ha majoria "alternativa" al bloc independentista.

Passades les onze del nit va comparèixer Iceta davant els periodistes per donar una valoració sobre els 17 escons que han aconseguit. Va destacar des de la seu del PSC que sumen un diputat més i més de 50.000 vots més respecte a 2015 . A més, ha subratllat que des de 1999 els socialistes " no aconseguíem millorar resultats ".

Així, ha reconegut que s'alegren d'aquesta millora malgrat que no són les dades que perseguien , "no hi ha majoria alternativa al bloc independentista", ni es converteixen en el "nucli central d'aquesta alternativa".

Després de felicitar Inés Acostades i Ciutadans per la seva victòria en vots i escons, Iceta ha destacat el "retrocés" de les forces independentistes pel que fa als diputats aconseguits el 2015.

el líder del PSC ha insistit que el " problema polític " a Catalunya requereix solucions polítiques i, al seu parer, la solució " no es troba en l'independentisme ni l'immobilisme " sinó en "< b> solucions acordades ". Amb aquests resultats, Iceta ha insistit a descartar la via unilateral i va emplaçar el diàleg en el marc de la llei.