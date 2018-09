El resultat del PSC en aquestes eleccions, que rondarà els 17 escons , deixa una barreja d'alegria , perquè pugen a vots i diputats respecte a la situació actual, i tristesa perquè està lluny de les expectatives que manejaven tant a Barcelona com a Madrid.

Fonts del PSOE consultades per Servimedia reconeixen que estan ' tocats ' per la majoria parlamentària dels independentistes (sumant els escons ERC, Junts per Catalunya i CUP) que llancen les eleccions i per la situació en què han quedat els socialistes catalans , a quarta posició , tot i la lleugera millora Pel que fa als resultats de 2015, quan van obtenir 522.209 vots (12,74%). Aquest 21-D, amb el 88,50% de l'escrutini, el PSC va recollir 535.235 (13,88%).

Les expectatives dels socialistes fins a primeres hores d'aquesta tarda els portava a somiar amb superar els 20 diputats, fins i tot algun parlava de 22 escons, però van quedar diluïdes quan es van anar confirmant les dades un cop superat el 70% de l'escrutini. < / p>

Els socialistes no pujaven en vots i escons des de 1999 i el resultat més baix de la seva història va ser el de les passades eleccions , les de 2015, quan el PSC va obtenir 16 escons. Llavors va aprofundir més en el mínim que havia aconseguit abans el 2012, en quedar en 20 diputats. El 2010 va obtenir 28, el 2006 es va quedar en 37 i el 2003 a 42 escons.

Aquesta sagnia de vots del PSC va començar el 1999 , fa 18 anys, quan va registrar la seva major respatller amb el 37,5% dels vots (1.183.299), que es van traduir en 50 escons . Malgrat aquest resultat, va seguir el Govern de Jordi Pujol (CiU) una legislatura més fins que el 2003 hi va arrabassar Pasqual Maragall amb el tripartit (PSC-ERC-ICV) després de guanyar les eleccions en vots 31,17% (1.031.454) però quedar segon en diputats amb 42 escons. La factura d'aquest govern, assenyalat per la tramitació de l'Estatut, va calar en les urnes i CiU va tornar al Govern, aquest cop amb Artur Mas.

Si bé fonts socialistes posen l'accent en el resultat del Partit Popular que, amb 4 escons i en últim lloc en vots, deixen al president del Govern, Mariano Rajoy , en una situació complicada, sobretot després de la seva implicació directa en la campanya.