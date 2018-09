Les regidores de Ara Madrid Rommy Arce i Montserrat Galcerán i el del PP Jesús Delgado no van prémer aquest dijous, per motius tècnics o no, el botó adequat per donar suport a una proposta del Grup Popular que condemnava l'assassinat de Víctor Laínez per portar uns tirants amb la bandera espanyola i qualsevol vexació similar.

el Grup Popular va obligar a la resta de grups a pronunciar-se sobre l'assassinat i va demanar una votació individual, perquè tots els regidors d'Ara Madrid es retratessin. En haver-se estrenat el nou sistema electrònic, i haver coincidit amb elles Delgado, queda en l'aire la raó per la qual Arce i Galceran, dues de les més escorades a l'esquerra, no van participar en la votació, que es va saldar amb 53 vots a favor de la proposta de condemna, sense abstencions i vots en contra.

El regidor del PP Percival Manglano va recordar que hi ha madrilenys que exhibeixen banderes d'Espanya en el seu abillament, els seus vehicles o les seves xarxes socials, i que mereixen saber si no s'estan jugant la vida per això com Víctor Laínez, atès que el seu assassí, Rodrigo Lanza, va compartir activisme amb la base social de Ara Madrid, i l'edil Guilermo Zapata va defensar a Llança quan va ser condemnat després de deixar tetraplègic un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona en un incident en un habitatge ocupat de la capital catalana, i la productora del documental 'Ciutat morta', que va reflectir l'episodi des del punt de vista de Llança, i va preguntar a Ara Madrid si poden recon ocer que els seus simpatitzants també es poden comportar com a feixistes.

Li va contestar la portaveu de Ara Madrid, Rita Maestre, que va dir que "sense cap dubte" el seu grup condemna l'assassinat, rebutja que algú pugui ser atacat per portar la bandera espanyola i condemna tots els delictes d'odi. Ara bé, ha matisat, va objectar que es relacionés amb Ara Madrid el crim, com si aquest grup ho fes amb un assassinat comès per un home de dretes, i li va exigir que no torni a acusar Ara Madrid de participar o de justificar un crim com aquest. Sobre el documental, ha recordat que es va premiar també al Festival de Màlaga, i també es va exhibir a Madrid el 2014, i va preguntar si tots els organitzadors són còmplices de l'assassinat també.

Des de Ciutadans, Silvia Saavedra va condemnar també les dues agressions comeses per Llança i va cridar a la responsabilitat dels polítics, també els de Ara Madrid, que al seu judici no hauria de donar suport a persones com l'activista 'Alfon', condemnat per portar explosius, o al regidor d'Podem Andrés Bódalo, que va agredir un altre socialista. En nom del PSOE, Ramón Silva va rebutjar que es facin servir els delictes d'odi per tirar-a la cara els uns als altres.

LA BRONCA

Manglano va trobar a cara a Maestre que es "fes l'ofesa" i va dir que militants de Podem s'han negat a fer minuts de silenci per Laínez, i ha insistit que gent afí a Podem ha mitificat la figura de Lanza després de ser empresonat, igual que amb ' Alfon ', i ha instat a demanar perdó per emparar delinqüents pel fet de ser afins ideològicament.

Zapata va intervenir per recordar que en el seu article va rebutjar la venjança de les persones que neutralitza una vida amb una altra, i que 'Ciutat morta' parla d'una altra persona que es va suïcidar a la presó després aquells fets. I la pròpia alcaldessa, Manuela Carmena, com a presidenta del Ple, va demanar a Manglano que retiri l'expressió de ser amics de l'assassí, amenaçant amb emprendre accions judicials, al que l'edil popular va contestar criticant la parcialitat de Carmena quan sí va permetre que des Ara Madrid es cridés sicaris als populars.

Amb l'ambient així de caldejat, va arribar la votació, que semblava unànime fins que el portaveu del PP, José Luis Martínez-Almeida, va posar de manifest que només havien votat 53 dels 56 regidors. El secretari va consultar les dades i va assenyalar que els tres vots absents eren els de Arce, Galceran i Delgado.

El delegat de Participació Ciutadana, Transparència i Govern Obert, Pablo Soto, va ironitzar en veu alta que Delgado havia de ser un "assassí", al que Manglano va saltar demanant-li que retirés ell també una acusació tan greu. Soto va explicar la ironia però va demanar en qualsevol cas perdó i va cridar a tots a reflexionar fins on havia arribat la confrontació verbal.