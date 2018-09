La reacció d'un noi de 11 anys s'ha fet viral en xarxes, i tot això per una reacció emotiva que té un rerefons. Els seus pares van perdre als que anaven a ser els seus germans bessons l'any passat. No obstant això, la vida li anava a tornar una segona oportunitat.

Després de 15 mesos, la seva mare es va quedar embarassada i el petit va poder complir el seu somni de ser germà gran, i ho va fer d'una manera peculiar. Com si d'un regal de Nadal es tractés, va obrir una caixa embolicada que contenia un missatge dels seus pares. Es va assabentar de la notícia i no va poder contenir les llàgrimes.

La mare del menor va publicar en un post de Facebook en què va explicar el que va succeir després: "La seva reacció va ser més commovedora del que s'esperava. No vaig poder gravar més, em vaig asseure amb ell a terra i plorar junts. va ser molt dur per a ell perquè no comprenia el que passava. Aquest nen va a tenir el millor germà gran del món, encara que hi hagi una diferència de 11,5 anys entre tots dos. Tinc la sensació que es seran entre si els millors amics " .