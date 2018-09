El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va fer aquest dijous "una crida a la mobilització perquè els catalans puguin decidir sobre el seu futur" en un dia que va qualificar com "una jornada molt important per a Catalunya i per al país" .

en unes declaracions en la inauguració de l'acte d'obertura del Departament d'Enviaments Extraordinaris de Correus per Nadal, de la Serna va valorar també la "normalitat" amb què està discorrent la jornada electoral "i més tenint competències com tinc a Catalunya en matèria d'infraestructures i transport ".

la seu del Departament d'Enviaments Extraordinaris de Correus per Nadal se situa aquest any en la sala d'exposicions la Arqueria del Ministeri de Foment, on els visitants poden conèixer el recorregut de les cartes que s'escriuen al Pare Noel i als Reis Mags.

l'espai, que ha estat visitat pel ministre de la Serna al costat del president de Correus, Javier Nuin, estarà obert des del 20 de desembre fins al 4 de gener, ambdós inclosos. L'horari de visita serà de dimarts a diumenge, de 11.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 hores, excepte els diumenges 24 i 31 de desembre, que s'obrirà de 11.00 a 14.00 hores. A més, els dilluns 25 de desembre i 1 de gener el Departament d'Enviaments romandrà tancat.