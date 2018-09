La més matinera aquest dijous va ser l'alcaldessa de Barcelona, ??Ada Colau, que va arribar a les 9.45 hores al Centre Cívic La Sedeta de la Ciutat Comtal, on també va votar l'1 d'octubre. Colau va realitzar una cua d'uns 25 minuts, en què molts ciutadans que van acudir també a votar se li van acostar per parlar d'assumptes de la política catalana.

A les 11.00 hores va fer el mateix el primer secretari del PSC , Miquel Iceta, a la Universitat de Barcelona. Va votar vestit amb un vestit jaqueta i corbata vermella. Iceta va tenir més sort i no va tenir d'esperar massa per exercir el dret a vot.

No li va passar el mateix a Inés Acostades, candidata de Ciutadans, que va haver de fer una cua d'aproximadament mitja hora per poder votar al Col·legi Àusias March de Barcelona. Els ciutadans també s'apropaven contínuament la líder de Ciutadans a Catalunya, que estava acompanyada pel seu marit, Xavier Cima. No obstant això, la imatge que va acompanyar el vot de Acostades va ser la d'un enrenou de persones que van proferir gairebé a parts iguals crits a favor i en contra de Ciutadans.

Xavier Domènech, de Catalunya A Comú-Podem, va votar ràpidament sense gairebé fer cua a l'Escola Industrial de Barcelona. La mateixa sort va córrer l'expresident de la Generalitat Artur Mas a l'Escola Infant Jesús, on va trigar poc més de cinc minuts a votar. Mas, que va anar a votar amb el llaç groc, en solidaritat amb el govern cessat de la Generalitat, també va rebre algunes crítiques per portar aquest distintiu. Fins i tot un espontani se li va acostar per dir-li que "aquí ja no pintes res".