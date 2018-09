Un bon nombre d'empreses requereixen, per poder desenvolupar la seva activitat, d'una maquinària industrial molt concreta. Això mateix pot suposar una gran inversió perquè el preu al mercat convencional és d'allò més elevat. Davant aquesta situació la maquinària industrial de segona mà es presenta com la solució perfecta perquè, al marge que suposa un estalvi, comporta una altra sèrie d'avantatges d'allò més interessants per a qualsevol companyia. Sens dubte, aquest és el motiu pel qual aquest mercat està en plena expansió. Es busqui el que es busqui ( molins industrials , tableteadoras, encapsuladores, roscadoras, granuladoras, tamisadores, entubadoras, envasadores, etiquetadores i un llarg etcètera) es pot trobar a Emjuvi . Però, ¿quins avantatges ofereixen?

1. Una inversió menor. Ja vam parlar, breument, d'aquest avantatge però convé veure-la més al detall. Tant si el que es requereix és més maquinària per ampliació del negoci com si cal substituir la que es té, el mercat de segona mà ofereix una alternativa viable amb una inversió molt menor. I això es pot aplicar, fins i tot, en el cas en què es requereixi de fer una compra urgent perquè les empreses del sector, com l'esmentada, ofereixen garanties i l'estalvi pot arribar a ser de fins al 50%. Encara que hi ha persones que relacionen el terme segona mà amb vell, això no té perquè ser així. És molt més apropiat veure quin ús se li ha donat a la màquina en qüestió, quins treballs s'han fet amb ella, així com l'empresa que la va usar. És una mica com els cotxes d'ocasió, alguns resulten ser molt més avantatjosos que els que es compren a estrenar.

2. Menor devaluació. Exactament passa com amb l'exemple posat dels cotxes. En tant que es compra una màquina nova i aquesta surt de la fàbrica ja perd valor. En el cas de la maquinària de segona mà no cal preocupar-se per això perquè es devaluen molt menys al mercat, amb la qual cosa resulta ser una inversió més intel·ligent.

3. Temps d'espera. En funció de la màquina que es requereixi, en el cas d'optar per la compra de fàbrica, es pot requerir d'un temps elevat d'espera fins que aquesta sigui lliurada. Això no passa amb la maquinària de segona mà perquè el catàleg amb el que s'explica és d'allò més ampli i variat i de forma immediata es pot comptar amb allò que es precisi. Això, en si mateix, ja suposarà un estalvi per a l'empresa que la requereixi perquè no haurà d'estar aturada i podrà desenvolupar la seva tasca com de costum.

4. Beneficis per al medi ambient. Encara que això últim no li repercuteix, de manera directa, al comprador (en aquest cas, l'empresa) sí que cal tenir en compte que, al final, és un benefici per a tothom. Quan s'opta per la compra de maquinària de segona mà s'està triant el reciclatge.

5. Catàleg en línia i equipació. Des de la comoditat d'estar en una oficina es pot veure tot el que s'ofereix i fer l'elecció apropiada. A més d'això, hi ha màquines que requereixen de certes eines extra que també suposen un elevat cost. És molt habitual que les mateixes es puguin comprar, de manera conjunta, per un import molt menor.