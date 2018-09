Ser Gold Partner de Microsoft Dynamics no és una certificació qualsevol aconseguida pagant una pertinença o quota. Significa un reconeixement de qualitat a l'empresa i al seu treball, estant avalats pel fabricant i atorgant-los un rang de notorietat en el seu sector. És el cas de Arquiconsult, Partners de Microsoft Dynamics .

Arquiconsult és una consultoria de sistemes d'informació, amb un alt grau d'experiència en les integracions de sistemes, basant-se en tecnologies Microsoft per desenvolupar els seus projectes. No totes les empreses reuneixen els requisits necessaris per a ser Partners de Microsoft Dynamics i les que ho fan, compleixen uns estàndards mínims de qualitat i qualificació , sent això sens dubte un criteri bàsic a tenir en compte a l'hora de contractar un servei. Cal fer-se a la idea que ja han passat aquesta primera selecció, el comptar amb aquest suport. d'un gegant tecnològic Les següents raons de discriminació són clares, si es vol optar a contractar els millors Partners:

Excel·lència en la resolució del treball : petites fallades o errors poden suposar una pèrdua de temps i inversió no compensada. Exigir al Partner una ràtio d'errors de gens ni mica és assegurar els costos de la contractació i el projecte.

Experiència suficient en el camp : tractar amb professionals de llarg recorregut assegura una ràpida resposta davant les adversitats o els contratemps, per no dir també l'agilitat i capacitat de reacció que poden tenir. Aquesta és una de les claus més importants a l'hora de contractar un Partner Microsoft Dynamics.

Professionalitat i capacitat per afrontar les tasques : si davant de qualsevol requeriment o petició es deixen veure febleses o debilitats, serà un senyal d'haver triat a l'Partner incorrecte. Una consultoria o empresa d'informàtica ha de ser honesta a l'hora d'abastar projectes per poder satisfer les necessitats del seu client. És preferible ser sincers amb el client a córrer el risc d'exposar-davant seu amb una feina mal fet per manca de recursos. D'aquesta manera serà més fàcil també demostrar la vàlua i l'excel·lència.

Compromís amb el projecte : és un valor que cada vegada més tenen en compte les empreses a l'hora de contractar recursos de tercers. Això vol dir que quan s'externalitzen funcions, es busca un equip consolidat que porti de millor manera les tasques, i una simple i contínua rotació de personal revela, precisament, inestabilitat en la plantilla.

Suport tècnic en tot moment : tenir un contacte pràcticament les 24 hores del dia és un servei que no només valora el client directe amb el Partner, també el propi fabricant té en compte aquest tipus de detalls a l'hora d'associar amb una empresa. D'aquesta manera, Microsoft s'assegura que la seva imatge estigui ben representada i sap que la seva atenció personalitzada reverteix al seu torn en els clients de la consultoria.

Totes aquestes claus permeten arribar fins consultories com Arquiconsult – Partner Microsoft Dynamics , els que posen a disposició dels seus clients tot l'expertise i ànima que poden donar.