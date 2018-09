RÀNQUING DELS POLÍTICS AMB MÉS SEGUIDORS

La batalla electoral a Instagram la gana, amb àmplia majoria, Carles Puigdemont amb 174 mil seguidors. Obté, a més, un gran engagement. Tal com es destaca des Metricool, es nota el càrrec que ha ocupat com a president. Utilitza Instagram per realitzar campanya des de Bèlgica. Tot i l'alta interacció que aconsegueix en el seu perfil, en aquest aspecte, Raül Romeva va per davant amb un engagement de 452,26 (interaccions cada 1000 impactes). Oriol Junqueras, que porta a la presó prop d'un mes, ocupa el segon lloc en nombre de seguidors, amb més de 69.700. És molt actiu i publica freqüentment. Està aprofitant la seva tirada, no deixa de banda a la seva audiència i compta amb personal extern que li gestiona les seves xarxes. En tercer lloc, pel que fa a nombre de seguidors es refereix, es troba el cap de llista de Ciutadans, Inés Arrimadas García. Com a dada destacable hi ha el fet que és la candidata que, sense haver format part del Govern, té més seguidors.

QUÈ SUSPENEN

En novè lloc, per darrere de Raül Romeva, Carme Forcadell, Marta Rovira, Jordi Turull i Andrea Levy, es troba Miquel Iceta. Té només 2.440 seguidors, malgrat que és molt actiu a la xarxa, amb 26 publicacions en els últims 30 dies. Malgrat això, un dels que pitjor nota treu a la gestió del seu perfil d'Instagram, és Xavier Domènech de Catalunya En Comú Podem. Disposa de sol 831 seguidors i el tercer pitjor engagement de la llista de polítics. No obstant això, li posa molta dedicació, ja que arriba a les 25 publicacions en l'últim mes. És de destacar que Xavier Albiol, cap de llista del PP a Catalunya, fins fa molt pocs dies disposava d'un perfil privat.

LES FOTOS QUE MÉS AGRADEN

Metricool , especialitzada en social mitjana analytics, també ha detectat les tres imatges publicades que han tingut més interaccions entre els seguidors de cada perfil. Per exemple, en el compte de Carles Puigdemont, es troba, d'una banda, una imatge d'una manifestació de l'11 de novembre, una altra del 6 de novembre d'unes muntanyes nevades en què l'expresident assegura que cims més alts s'han superat i , finalment, una dels membres del Govern reunits en la qual es rebel·la contra els empresonaments. Pel que fa a Oriol Junqueras, també va tenir una alta interacció una imatge de la manifestació de l'11 de novembre. Una altra de les preferides dels seus seguidors és una en la qual apareix amb Forcadell en una manifestació i en què dóna un missatge des de la presó. Completa el pòdium de les publicacions amb més interaccions, una altra amb Forcadell el dia que es va saber que aquesta última no anava a presó. Per la seva banda, les imatges que més han agradat d'Inés Acostades són una en què apareix dormint a l'avió, una imatge de precampanya caminant pel carrer i, finalment, una en la qual es veu a Inés Acostades en un acte a Santa Coloma de Gramenet.