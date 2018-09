L'art. 37.3 de l'Estatut dels Treballadors estableix que tenen dret a un permís retribuït "pel temps indispensable, per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic i personal, com és l'exercici del sufragi actiu". Els permisos s'han d'ajustar en funció de la coincidència de temps entre l'horari laboral i el de la votació, independentment de la distància entre el lloc de treball i el col·legi electoral.

L'Ordre TSF / 2017 de 16 de novembre estableix les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya. L'horari d'obertura dels col·legis és de les 9: 00h a les 20: 00h i el permís per anar a votar serà el següent:

– Si l'horari de treball no coincideix amb el d'obertura de les taules o només per menys de 2 hores, no té dret al permís retribuït

– Si l'horari és de 2 o més hores però menys de 4 hores, té un permís de 2 hores

– Si l'horari coincideix entre 4 o més hores, té un permís de 4 hores



la determinació del moment de la utilització de les hores concedides per a la votació que ha de coincidir amb l'horari establert per el col·legi electoral és potestat de l'empresari. En el moment de la votació el treballador haurà de demanar un justificant signat pel president de la seva taula electoral i l'hi lliurarà posteriorment a l'empresa per acreditar que efectivament ha anat a votar, segons DAS Assegurances.

QUÈ PERMISOS TENEN ELS MEMBRES D'UNA MESA ELECTORAL?

Segons quin tipus de membre sigui a la mesa electoral, els drets i condicions varien.

– El president té un permís retribuït de jornada completa i les primeres 5 hores del dia següent

– Els vocals tenen permís retribuït de jornada completa i les primeres 5 hores del dia següent

– els suplents tenen l'obligació de presentar-se abans de l'obertura dels col·legis electorals. Comptaran amb el permís retribuït durant el temps que observin si han de quedar-se o anar-se'n, en funció de si han arribat els titulars. En cas contrari, hauran de tornar al seu lloc de treball la resta de jornada, excepte el temps per exercir el dret de votar

– Un apoderat té un permís retribuït durant la jornada completa del dia de la votació

– l'interventor té permís retribuït de jornada completa i les primeres 5 hores del dia següent

Si, per exemple, els presidents, els vocals, els suplents i els interventors no treballen el 21 de desembre, però sí el dia següent, gaudiran d'aquestes cinc hores pagades, així com els funcionaris i els treballadors per compte d'altri elegits. Els treballadors que hagin estat elegits membres d'una mesa electoral i tinguin torn de nit el dia anterior al de la votació, han de sol·licitar a l'empresa el canvi de torn per poder descansar abans de la jornada electoral i aquesta no podrà negar-se al canvi.