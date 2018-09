És gairebé impossible, veritat? Provin a fer-ho a casa …

La veritat és que la probabilitat que, en comprar un d'& # 769; CIMO de loteri & # 769; a de Nadal, ens toqui el primer premi és d'1 / 100.000, o el que és el mateix 0,00001. "Aquesta proporcional & # 769; n és la mateixa que un gra i 2,7 kg d'arròs (suposem que un gra d'arròs pesa es port & # 769; terme mig 0,027 g), una gota i una garrafa de 5 litres d'aigua, una gota de tota la nostra sang o un espectador amb el Camp Nou ple ", assegura Onofre Monzo & # 769 ;, president de la Federacio & # 769; n Espan & # 771; onada de Societats de Professors de Matema & # 769; tiques (FESPM). Aquesta proporcional & # 769; n s'obté tenint en compte que aquest sorteig té 170 sèries de 100 000 bitllets de 200 & euro; i cada bitllet té 10 de & # 769; diem de 20 & euro;.

teòrics & # 769; A DELS JOCS JUSTOS

Un cop vista la dificultat de que ens toqui la grossa de la Loteri & # 769; a de Nadal una altra pregunta és si es tracta d'un joc just o no, és a dir si el que rebem en el cas de guanyar és proporcional a la probabilitat de guanyar. Per exemple: si apostem a cara o creu la probabilitat de guanyar és 1 & # 8260; 2, aixi & # 769; doncs, el just és que si guanyem rebem el doble del apostat (el mateix que hem apostat i recuperem la nostra aposta). Si juguem a un nu & # 769; mer d'un dau amb sis cares, la probabilitat de guanyar és 1/6. Haurj & # 769; amos rebre sis vegades l'apostat.

"En el cas de la Loteri & # 769; a de Nadal", explica Onofre, "és ma & # 769; s complex ja que hi ha altres premis i per això hem de parlar d'esperança matema & # 769; tica. Amb aquest sorteig sabem que l'Estat dedica 70% dels possibles ingressos a premis i el 30% restant són impostos que es reparteixen les diferents administracions. Llavors la nostra esperança és de -0, 30. És a dir, recuperar 14 & euro; per cada 20 jugats. I això no es queda ahi & # 769 ;, amb la legislacio & # 769; n actual els premis de ma & # 769; s de 2.500 & euro; tenen una retencions & # 769; n del 20% en aquest excés. És a dir si ens toca la grossa, 400.000 & euro; per de & # 769; CIMO, en realitat cobrari & # 769; amos 320.500 & euro; nets (400 000- 397.500 · 0,2) els altres 79.500 & euro; ira & # 769; n directes a Hisenda. pel que en realitat hem d'esperar recuperar, es port & # 769; terme mig, una mica ma & # 769; s d'11 & euro; per cada 20 & euro; jugats ". El o & # 769; nic bo que té és que, tot i que cap loteri & # 769; a és justa, la de Nadal és possiblement la ma & # 769; s justa que hi ha per aquestes quantitats que retorna en premis.

NU & # 769; MERS QUE DONEN SORT I ALTRES FAL·LÀCIES

Un altre tema a tenir en compte són les supersticions a l'hora de triar el nu & # 769; mer o el lloc on comprar-lo. Les explicacions del president de la FESPM són aclaridores:

"Matema & # 769; ticament, tots, els nu & # 769; mers són iguals. Com es diu popularment: tots els nu & # 769; mers aquesta & # 769; n en el bombo, i en aquest cas és literal. Cadascun dels 100 000 nu & # 769; mers, del 00.000 al 99 999, aquesta & # 769; n gravats amb la & # 769; ser en una boleta de boix en un bombo. les diferències entre elles són insignificants i no afecten la probabilitat que té cada nu & # 769; mer a sortir.

la idea que un determinat nu & # 769; mer o terminacio & # 769; n té ma & # 769; so menys probabilitat de sortir aquesta & # 769; relacionada amb el que coneixem com la fal·làcia del jugador. Per la qual molts jugadors tendeixen a pensar que els resultats de les jugades anteriors influira & # 769; n en els resultats futurs.

a l'hora de triar do & # 769; nde vam comprar el de & # 769; CIMO tambié & # 769; n es dóna aquest tipus de fal·làcia: es pensa que si una administracions & # 769; de loteri & # 769; a ha venut el nu & # 769; mer agra ciat va a atreure a la "deessa de la sort" i té ma & # 769; s probabilitat que el torni a vendre. La realitat és que si una determinada administracions & # 769; de loteri & # 769; a ven molts nu & # 769; mers augmenten les seves possibilitats de vendre alguna & # 769; n premi. Però pensar que si nosaltres vam comprar el de & # 769; CIMO ahi & # 769; augmentin les nostres probabilitats és fals.

La probabilitat que ens toqui la grossa és la mateixa comprem on comprem nostre de & # 769; CIMO.