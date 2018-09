Agents de la Policia Nacional, al costat de funcionaris de l'Agència Tributària, han detingut el major traficant de cocaïna del nord del continent africà. Els agents han intervingut una tona de cocaïna i han desmantellat una organització familiar dedicada al narcotràfic a la Costa del Sol que utilitzava una infraestructura immobiliària i financera per generar aparença de legalitat i desviar els controls policials i duaners.

L'organització desmantellada estava integrada per membres d'un clan familiar el líder, en unió de quatre dels seus fills i dos gendres, utilitzava el flux comercial d'una de les seves empreses per transportar l'estupefaent des de Sudamèrica ocult en el interior de carregaments de pinyes. En un dels carregaments procedent de Costa Rica, els agents van trobar 33 quilograms de cocaïna premsada en cilindres recoberts de cera de color groc i amagats dins de les pinyes. Els actuants van haver d'obrir milers de peces de fruita per localitzar l'estupefaent.

MÉS DE 40 ANYS DEDICAT AL NARCOTRÀFIC

La investigació va començar al mes d'octubre de l'any passat. Els agents van constatar l'existència d'una organització criminal, integrada per membres d'un clan familiar assentat a la costa del Sol, que havia aconseguit dotar-se d'una sòlida estructura financera sustentada mitjançant el blanqueig dels beneficis derivats del tràfic de cocaïna.

els investigadors van comprovar que al capdavant de l'organització es trobava un home de 72 anys d'edat, oriünd del Marroc encara que assentat a Màlaga a la recerca d'una major discreció, dedicat al narcotràfic des dels anys setanta i considerat el major traficant de cocaïna del nord del continent africà de l'actualitat. Malgrat que en els seus inicis la seva activitat es dedicava a la introducció d'haixix des del Marroc, amb el pas del temps va acabar dedicant-se al tràfic de cocaïna.

Els agents van comprovar que l'històric líder estava acompanyat en la seva activitat delinqüencial per quatre dels seus fills i dos gendres, que havien aconseguit una infraestructura immobiliària, mercantil i financera per generar aparença de legalitat i desviar els controls policials i duaners. L'organització criminal utilitzava les rutes comercials d'una de les seves empreses per transportar l'estupefaent via marítima des de Sudamèrica.

COCAÏNA EN PINYES

Després de diverses gestions els agents van localitzar diversos contenidors, procedents de l'Equador i amb destinació el port d'Algesires, i van sospitar que transportessin estupefaent. Després de la seva obertura i inspecció, van trobar més de 960 quilograms de clorhidrat de cocaïna ocults en un carregament de pinyes.

Dies més tard, es va inspeccionar un nou contenidor procedent de Costa Rica localitzant de nou en el seu interior més de 30 quilograms de cocaïna. En aquesta ocasió el sistema utilitzat era molt més sofisticat ja que la droga estava premsada en cilindres recoberts de cera de color groc i ocults a l'interior de les pinyes. Aquesta circumstància va dificultar enormement la seva detecció i extracció ja que va ser necessària l'obertura de milers de peces de fruita per localitzar l'estupefaent.

APARENT NORMALITAT COMERCIAL

l'organització criminal s'havia creat una gran infraestructura immobiliària, financera i mercantil amb gran presència comercial a diversos països de l'Àfrica Occidental de la mà d'importants empresaris establerts a la costa llevantina. Aquesta relació aportava una aparença mercantil que els permetia materialitzar la seva activitat delinqüencial d'una manera completament opac a l'activitat policial i duanera.

Els agents van comprovar que els investigats blindaven totes les seves activitats i moviments a través d'extraordinàries mesures de seguretat que incloïen la utilització de dispositius electrònics d'última generació, comunicacions encriptades i un continu canvi en els vehicles utilitzats en els seus desplaçaments, circulant a gran velocitat en combois de tres i quatre vehicles per eludir l'acció policial.

Una altra de les característiques de l'organització desmantellada era la seva fèrria estructura jeràrquica. Els detinguts tenien una clara distribució temporal que abastava des de l'establiment i manteniment dels contactes encarregats de facilitar la substància estupefaent a Sud-amèrica, la infraestructura de transport i emmagatzematge adequada segons els objectius establerts així com la creació i manteniment d'una adequada xarxa de clients.

Com a resultat total de l'operatiu, els agents han arrestat 11 persones i han intervingut una tona de cocaïna. A més s'han intervingut 180.000 euros en efectiu, 200.000 euros en joies, 15 vehicles, dues pistoles i diversos dispositius de geolocalització i inhibidors de freqüència. Els investigadors han bloquejat 57 immobles per valor de 7 milions d'euros i més de 2 milions d'euros en comptes bancaris.