Els catalans que acudeixin aquest dijous a les urnes no podran només triar entre nacionalistes, constitucionalistes i partidaris del dret a decidir, sinó que tindran l'oportunitat d'apostar també per tres tendències polítiques: animalistes, idealistes i anti-retallades. < / p>

Es tracta de les candidatures del Partit Animalista contra el Maltractament Animal (Pacma), Retalls Zero-Grup Verd i Per un Món Més Just (PU M + J). Aquestes tres llistes competiran per algun escó al Parlament al costat dels independentistes d'ERC, Junts per Catalunya (PDeCAT) i la CUP; la candidatura de Catalunya a Comuna-Podem; i els constitucionalistes de Ciutadans, PSC i PP.

Quant a les propostes de les tres candidatures alienes al debat polític principal a Catalunya, el Pacma ha presentat per aquest 21-D 1 programa en el qual indica que a les seves llistes van "membres de la societat que lluiten per construir un món millor".

BOUS I "PLANIFICACIÓ COMPARTIDA"

Segons aquesta formació animalista, seus candidats són persones que "treballen dur en les protectores, en les organitzacions per la defensa dels animals i en organitzacions civils reclamant polítiques socials".

pel que fa a iniciatives concretes, el Pacma planteja, entre altres propostes, "crear un registre públic de maltractadors d'animals, la consulta sigui obligada abans de vendre o donar en adopció qualsevol animal", de manera que els que figuren en aquesta base de dades "no poden adoptar o comprar animals".

Aquest partit també planteja acabar amb els espectacles en què són utilitzats animals , Com els 'correbou' o les curses de braus. També promouen anar acabant progressivament amb la caça.

Per la seva banda, PU M + J diu en si programa que "davant d'una mirada de frontera, egoisme i paràlisi" cal promoure la "fraternitat global" i buscar "solucions actives i compartides en defensa del bé comú".

Per aquest motiu, aquesta llista sosté que "enfront de l'especulació i la recerca de beneficis a curt termini propis a costa dels altres, proposem una visió a llarg termini amb dosis de planificació compartida i economia real en funció de les necessitats sentides de les majories ".