Les eleccions al Parlament de Catalunya arriben a la seva fi i durant les últimes setmanes s'ha anat intensificant la rivalitat entre Oriol Junqueras i Carles Puigdemont en una campanya que tots han coincidit a qualificar de difícil i les circumstàncies no han estat normals. < / p>

la candidatura de Junts per Catalunya va tancar la campanya electoral amb un missatge clar de Puigdemont. "En aquestes eleccions està en joc si guanya el país -referint-se a Catalunya- o guanya (Mariano) Rajoy", va dir l'expresident de la Generalitat a través d'una pantalla des d'un plató belga localitzat a Brussel·les. Puigdemont va obrir la porta a tornar a Catalunya ia entrar de nou al Palau de la Generalitat amb el seu "Govern legítim" si la seva llista obté un ampli suport aquest dijous.

Per la seva banda, ERC va tancar la campanya lloant la figura de Junqueras, que es troba empresonat a la presó d'Estremera i fins a la qual es van acostar membres de la llista republicana per donar-li el seu suport, com la número dos del partit, Marta Rovira, que va aprofitar per exigir l'alliberament del president d'ERC.

La pugna entre l'independentisme és evident i el resultat tant d'un com d'un altre propiciarà l'inici de les negociacions. En un escenari en què les enquestes afavoreixen Esquerra, la gran incògnita és saber si el bloc sobiranista sumarà majoria absoluta al Parlament, és a dir, 68 escons. Si finalment és així, l'ala independentista dependrà forçosament dels anticapitalistes de la CUP, situació en la qual es mantindria la tensió i condicionaria la futura formació del Govern català.

Però l'escenari es torna encara més dificultós amb Puigdemont a Brussel·les i Junqueras a Estremera. A partir de demà es planteja la incògnita de qui podria liderar un procés d'unió independentista. És en aquest punt on sona cada vegada més un nom, i és el de l'exconseller de Justícia de la Generalitat i número cinc de la candidatura de Junts per Catalunya, Carles Mundó.

Altres candidatures en aquestes eleccions que són favorables a poder pactar amb ERC reconeixen en privat que els agrada el nom de Mundó per portar la batuta d'Esquerra en substitució de Junqueras. A més, alguns sectors independentistes anhelen poder sumar amb la llista de Catalunya En comú-Podem per poder canviar de soci, encara que bé és cert que els 'comuns' veten a Puigdemont i al PDeCat perquè aposten per un tripartit amb ERC i el PSC. < / p>

d'altra banda, si el bloc independentista no suma majoria aquest 21-d s'obrirà una altra batalla al PDeCat, la de qui lidera aquesta formació per anar preparant-se per les eleccions municipals de 2019. a sobre de la taula estan els noms de Jordi Turull, Josep Rull o Marta Pascal.

La conclusió que sí que està clara és que, si suma el bloc de Ciutadans, PSC i PPC, ERC i PDeCat recorreran els seus camins per separat i intentaran fer fort el seu full de ruta en unes circumstàncies en què, si presideix el bloc constitucionalista, perdran credibilitat davant els seus.