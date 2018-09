Els principals líders en aquestes eleccions al Parlament de Catalunya votaran a Barcelona , on tenen fixada la seva residència, mentre que Oriol Junqueras (ERC) , que roman en la < b> presó d'Estremera , s'ha convertit en el primer candidat a emetre el seu vot en aquests comicis.

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Acostades, votarà a les 12.00 hores al Col·legi Àusias March de Barcelona , mentre que el president de la formació taronja, Albert Rivera, ho farà més d'hora, a les 11.00 hores, a l'Hospitalet de Llobregat , en concret, en el Col·legi Santa Marta.

Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta ??b>, farà el mateix a les 11.00 hores a la Universitat de Barcelona . L'alcaldessa de Barcelona, ?? Ada Colau, matinarà en aquesta jornada electoral i votarà a les 9.30 hores al Centre Cívic La Sedeta ??b>, també a Barcelona, ??i el candidat de Catalunya A Comú-Podem , Xavier Domènech, ho farà a les 11.30 hores a l'Escola Industrial . També a la Ciutat Comtal votarà l'expresident de la Generalitat Artur Mas . Ho farà a les 11.00 hores a la Escola Infant Jesús .

Per la seva banda, el candidat del Partit Popular, Xavier García Albiol < / b>, emetrà el seu vot a la Escola Lola Anglada de Badalona , i la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat , votarà en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) a les 11.00 hores .

Oriol Junqueras , a la presó d'Estremera , ja ha votat per correu en aquestes eleccions al Parlament de Catalunya . Ho ha fet des de la presó d'Estremera, convertint-se en el primer candidat en aquests comicis que ha votat. Per la seva banda, Carles Puigdemont, que lidera la llista de Junts per Catalunya, es troba a Brussel·les i no ha votat.