La taxa de treballadors pobres que no superen el llindar de la pobresa a Espanya va arribar al 14,1% el 2016, segons dades de la VII Informe Arope 'Estat de Pobresa a Espanya 2017' de la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social (EAPN-eS) que va recolzar aquest dimecres l'acord assolit per elevar el salari mínim a 850 euros el 2020.

la Comissió Permanent de l'EAPN-eS es va reunir aquest dimecres a la seu de la Fundació ONCE, on van aplaudir l'acord assolit ahir entre Govern, sindicats i patronal per pujar el salari mínim. El president de la Xarxa, Carlos Susías, ha subratllat que "és una mesura que va en la bona direcció i ens alegra molt. Creiem que ara el calendari per a la seva implantació i arribar a aquests 850 euros ha de ser el més ràpid possible, sobretot pensant a les persones ".

a més, ha afegit que" això va a animar a la necessària actualització dels salaris a Espanya. És una manera d'aconseguir que hi hagi menys treballadors pobres. I hauria d'estar conjugat al mateix temps amb una estratègia de millora substancial de les polítiques dels sistemes de rendes mínimes a tot el país ".

a Espanya, 12.989.405 (28%) persones viuen en risc de pobresa, quatre punts i mig per sobre de la mitjana europea del 23,4%. D'aquests gairebé 13 milions, un milió i mig pateixen pobresa severa.

Des de l'EAPN-ES es mostren convençuts que aquest acord és un pas en la bona direcció però insisteixen en la urgent necessitat d'implantar com més aviat i que vagi unit a un sistema de rendes mínimes a nivell estatal més articulat. "Cal millorar l'accés al mateix en totes les comunitats autònomes: que sigui més clar, més racional i, per descomptat, compatible amb els altres sistemes de protecció social que hi ha", ha subratllat Susías.