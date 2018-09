Dos terços de la població d'entre 25 i 29 anys a Espanya, és a dir un 66%, eren treballadors en el tercer trimestre del 2017, un percentatge inferior al d'abans de la crisi (el 79% en el mateix trimestre de 2007 ), però superior al registrat en el mateix període del 2013 (60%).

Segons l'últim 'Focus on Spanish Society' , editat per Funcas, encara que les dades mostren una clara tendència a l'alça des de 2016, encara disten de la mitjana europea i dels registres de països com França i Alemanya, on prop de tres de cada quatre persones d'entre 25 i 29 anys tenen ocupació. Per contra, a Itàlia només treballa el 55% d'aquest segment de la població, 20 punts per sota de la mitjana europea.

L'educació és un factor determinant de cara a trobar feina a Espanya. Així, l'educació terciària implica un clar avantatge, on la taxa de joves (25-29 anys) amb títol universitari empleats és prop de vuit punts més elevada que la dels que han completat l'ensenyament secundari superior o han optat per la Formació Professional, i 13 punts més alta que la d'aquells que s'han quedat en educació secundària inferior.

Una pauta similar s'observa en països com França i Alemanya, tot i que s'adverteixen algunes diferències. En tots dos casos, el desavantatge de l'ocupació menys qualificat enfront del de major qualitat és més pronunciada que a Espanya, però mentre a França també s'aprecia l'avantatge de comptar amb educació universitària, a Alemanya les diferències entre els graduats universitaris i aquells joves amb Secundària superior o Formació Professional són molt petites -aquesta evidència està en línia amb el notable prestigi del sistema d'educació dual vocacional alemany -.

Si hi ha importants diferències en l'ocupació dels joves adults europeus, més significatives són les relatives a on viuen. Així, mentre en els països nòrdics menys del 10% dels joves d'entre 25 i 29 anys viu a casa dels seus pares, al sud d'Europa, més del 60% resideix amb els seus progenitors. Europa central es troba en un terme mig, encara que més a prop d'Escandinàvia.

Per sexes, en tots els Estats analitzats, és més gran el nombre de dones emancipades que el d'homes, amb un 'gap' especialment significatiu a Alemanya i França. A Espanya, al voltant d'una de cada dues (53%) de les dones d'entre 25 i 29 anys viuen amb els pares, mentre que entre els homes aquest percentatge arriba al 68%.

Finalment, l'informe aporta dades demoscòpiques sobre les expectatives d'estalvi de la població, destacant el major optimisme entre els joves respecte a les persones de més edat.

les expectatives d'estalvi semblen guardar una correlació negativa amb l'edat: com majors són els enquestats, menys optimistes respecte a la seva capacitat d'estalvi. A l'octubre de 2017, el 40% dels enquestats d'entre 16 i 24 anys confiava en la possibilitat d'incrementar els seus estalvis en l'any següent, mentre tot just el 5% de la població de 55 anys i més considerava aquesta opció.